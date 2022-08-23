https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора - РИА Новости, 23.08.2022
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора
"Яндекс" продаст свой новостной агрегатор и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила IT-компания. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:10
2022-08-23T10:10
2022-08-23T13:25
технологии
яндекс
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Яндекс" продаст свой новостной агрегатор и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила IT-компания.В компании также анонсировали новое приложение Яндекс с Алисой для Android.Отмечается, что ядром новой главной страницы и приложения будет Поиск.В свою очередь, в пресс-службе VK сообщили, что планируют до конца года закрыть сделку по покупке сервисов Новости и Дзен после получения необходимых одобрений от регуляторов. К компании перейдут права на технологии и соответствующие товарные знаки.Кроме того, VK выйдет из совместного со "Сбером" холдинга О2О, получив 100 процентов сервиса по доставке еды Delivery Club. Этот актив компания передаст "Яндексу".О планируемой покупке VK двух сервисов "Яндекса" стало известно в конце апреля.
https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791021446.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс
10:10 23.08.2022 (обновлено: 13:25 23.08.2022)
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора
"Яндекс" продаст VK новостной агрегатор и будет развивать ya.ru как главную страницу
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
"Яндекс" продаст свой новостной агрегатор и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила
IT-компания.
"После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID", — говорится в релизе.
В компании также анонсировали новое приложение Яндекс
с Алисой для Android
.
Отмечается, что ядром новой главной страницы и приложения будет Поиск.
В свою очередь, в пресс-службе VK сообщили, что планируют до конца года закрыть сделку по покупке сервисов Новости и Дзен после получения необходимых одобрений от регуляторов. К компании перейдут права на технологии и соответствующие товарные знаки.
Кроме того, VK выйдет из совместного со "Сбером
" холдинга О2О, получив 100 процентов сервиса по доставке еды Delivery Club
. Этот актив компания передаст "Яндексу".
О планируемой покупке VK двух сервисов "Яндекса" стало известно в конце апреля.