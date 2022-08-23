https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора - РИА Новости, 23.08.2022

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора

"Яндекс" продаст свой новостной агрегатор и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила IT-компания. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:10

2022-08-23T10:10

2022-08-23T13:25

технологии

яндекс

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Яндекс" продаст свой новостной агрегатор и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила IT-компания.В компании также анонсировали новое приложение Яндекс с Алисой для Android.Отмечается, что ядром новой главной страницы и приложения будет Поиск.В свою очередь, в пресс-службе VK сообщили, что планируют до конца года закрыть сделку по покупке сервисов Новости и Дзен после получения необходимых одобрений от регуляторов. К компании перейдут права на технологии и соответствующие товарные знаки.Кроме того, VK выйдет из совместного со "Сбером" холдинга О2О, получив 100 процентов сервиса по доставке еды Delivery Club. Этот актив компания передаст "Яндексу".О планируемой покупке VK двух сервисов "Яндекса" стало известно в конце апреля.

https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791021446.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, яндекс