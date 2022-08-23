Россия через ВТО предотвратила ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов
Россия через ВТО предотвратила ущерб бизнесу на сумму более 5,6 миллиарда долларов
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия благодаря участию во Всемирной торговой организации (ВТО) получила инструменты для борьбы с барьерами на рынках третьих стран, только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
Россию официально приняли в ВТО 16 декабря 2011 года - протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.
По словам замглавы Минэкономразвития, по итогам 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт из РФ вырос на 44% по сравнению с 2012 годом, а перечень экспортируемых товаров стал шире на 23%.
"Таких показателей в том числе удалось достичь благодаря появившимся новым инструментам для борьбы с барьерами на рынках третьих стран. По итогам этой работы только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов. Это дополнительные деньги, которые российский бизнес сохранил для собственного развития", - указал Ильичев.
Он напомнил, что членство в ВТО открывает доступ к действенным инструментам, которые помогают как развивать экспорт, так и защищать отечественные компании, и в текущей ситуации наличие таких механизмов особенно важно для освоения новых рынков.
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