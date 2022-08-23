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Россия через ВТО предотвратила ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 23.08.2022
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Россия через ВТО предотвратила ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов
Россия через ВТО предотвратила ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 23.08.2022
Россия через ВТО предотвратила ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов
Россия благодаря участию во Всемирной торговой организации (ВТО) получила инструменты для борьбы с барьерами на рынках третьих стран, только за последние два... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:16
2022-08-23T16:16
экономика
всемирная торговая организация (вто)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия благодаря участию во Всемирной торговой организации (ВТО) получила инструменты для борьбы с барьерами на рынках третьих стран, только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.Россию официально приняли в ВТО 16 декабря 2011 года - протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.По словам замглавы Минэкономразвития, по итогам 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт из РФ вырос на 44% по сравнению с 2012 годом, а перечень экспортируемых товаров стал шире на 23%."Таких показателей в том числе удалось достичь благодаря появившимся новым инструментам для борьбы с барьерами на рынках третьих стран. По итогам этой работы только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов. Это дополнительные деньги, которые российский бизнес сохранил для собственного развития", - указал Ильичев.Он напомнил, что членство в ВТО открывает доступ к действенным инструментам, которые помогают как развивать экспорт, так и защищать отечественные компании, и в текущей ситуации наличие таких механизмов особенно важно для освоения новых рынков.
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экономика, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, эльвира набиуллина
Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Эльвира Набиуллина
16:16 23.08.2022
 
Россия через ВТО предотвратила ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов

Россия через ВТО предотвратила ущерб бизнесу на сумму более 5,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия благодаря участию во Всемирной торговой организации (ВТО) получила инструменты для борьбы с барьерами на рынках третьих стран, только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
Россию официально приняли в ВТО 16 декабря 2011 года - протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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По словам замглавы Минэкономразвития, по итогам 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт из РФ вырос на 44% по сравнению с 2012 годом, а перечень экспортируемых товаров стал шире на 23%.
"Таких показателей в том числе удалось достичь благодаря появившимся новым инструментам для борьбы с барьерами на рынках третьих стран. По итогам этой работы только за последние два года устранен или предотвращен ущерб на сумму более 5,6 миллиарда долларов. Это дополнительные деньги, которые российский бизнес сохранил для собственного развития", - указал Ильичев.
Он напомнил, что членство в ВТО открывает доступ к действенным инструментам, которые помогают как развивать экспорт, так и защищать отечественные компании, и в текущей ситуации наличие таких механизмов особенно важно для освоения новых рынков.
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