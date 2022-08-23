https://ria.ru/20220823/vtb-1811511762.html
Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store
Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store - РИА Новости, 23.08.2022
Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store
Приложение, которое давало возможность клиентам ВТБ с устройствами на iOS использовать сервисы банка, стало недоступно для скачивания в App Store, убедился... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:08
2022-08-23T12:08
2022-08-23T12:08
экономика
втб
google
apple ios
технологии
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Приложение, которое давало возможность клиентам ВТБ с устройствами на iOS использовать сервисы банка, стало недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости.Так, в поиске App Store больше не выдается копия приложения банка под названием "Прайм баланс", через которую клиенты кредитной организации могли получить доступ к ее услугам.Во вторник же стало известно, что из App Store было удалено приложение "СБОЛ", которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы банка.Весной этого года США ввели в отношении ВТБ и Сбербанка санкции, в результате их мобильные приложения были удалены из App Store и Google Play.В пресс-службе ВТБ сообщили, что клиентам банка доступно дистанционное использование продуктов и услуг на любой платформе. "Владельцы смартфонов на базе iOS работают с веб-версией "ВТБ онлайн", которую мы адаптировали до уровня полноценного мобильного приложения, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов", - говорится в сообщении.Пользователям устройств на платформе Android по-прежнему доступна мобильная версия "ВТБ онлайн", скачать которую можно на стартовой странице интернет-банка, а также в официальных магазинах мобильных устройств, добавили в кредитной организации.
https://ria.ru/20220819/okko-1810758682.html
https://ria.ru/20220822/telefon-1811181449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_490:0:4365:2906_1920x0_80_0_0_bd581b11fe2c7942edc7e86b3818dcad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, втб, google, apple ios, технологии, россия, новости компаний - экономика
Экономика, ВТБ, Google, Apple iOS, Технологии, Россия, Новости компаний - Экономика
Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store
Приложение "Прайм баланс" для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store