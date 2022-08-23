https://ria.ru/20220823/vtb-1811511762.html

Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store

Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store - РИА Новости, 23.08.2022

Приложение для банковских операций ВТБ стало недоступно в App Store

Приложение, которое давало возможность клиентам ВТБ с устройствами на iOS использовать сервисы банка, стало недоступно для скачивания в App Store, убедился... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:08

2022-08-23T12:08

2022-08-23T12:08

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Приложение, которое давало возможность клиентам ВТБ с устройствами на iOS использовать сервисы банка, стало недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости.Так, в поиске App Store больше не выдается копия приложения банка под названием "Прайм баланс", через которую клиенты кредитной организации могли получить доступ к ее услугам.Во вторник же стало известно, что из App Store было удалено приложение "СБОЛ", которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы банка.Весной этого года США ввели в отношении ВТБ и Сбербанка санкции, в результате их мобильные приложения были удалены из App Store и Google Play.В пресс-службе ВТБ сообщили, что клиентам банка доступно дистанционное использование продуктов и услуг на любой платформе. "Владельцы смартфонов на базе iOS работают с веб-версией "ВТБ онлайн", которую мы адаптировали до уровня полноценного мобильного приложения, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов", - говорится в сообщении.Пользователям устройств на платформе Android по-прежнему доступна мобильная версия "ВТБ онлайн", скачать которую можно на стартовой странице интернет-банка, а также в официальных магазинах мобильных устройств, добавили в кредитной организации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, втб, google, apple ios, технологии, россия, новости компаний - экономика