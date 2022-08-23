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Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам
Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам - РИА Новости, 23.08.2022
Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам
Украинские военные заняли школу в поселке Берестовеньки Харьковской области и ведут оттуда огонь по российским войскам, чтобы спровоцировать их на огонь по... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:27
2022-08-23T22:27
2022-08-23T22:27
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные заняли школу в поселке Берестовеньки Харьковской области и ведут оттуда огонь по российским войскам, чтобы спровоцировать их на огонь по гражданским объектам, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (улица 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России", - сказал он.По словам Мизинцева, украинские военные хотят спровоцировать ВС РФ на ответный огонь, чтобы "по отработанному сценарию" с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам
Минобороны: украинские боевики провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные заняли школу в поселке Берестовеньки Харьковской области и ведут оттуда огонь по российским войскам, чтобы спровоцировать их на огонь по гражданским объектам, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (улица 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России", - сказал он.
По словам Мизинцева, украинские военные хотят спровоцировать ВС РФ на ответный огонь, чтобы "по отработанному сценарию" с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры.