https://ria.ru/20220823/vsu-1811704833.html

Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам

Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам - РИА Новости, 23.08.2022

Минобороны: ВСУ провоцируют ВС России на огонь по гражданским объектам

Украинские военные заняли школу в поселке Берестовеньки Харьковской области и ведут оттуда огонь по российским войскам, чтобы спровоцировать их на огонь по... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:27

2022-08-23T22:27

2022-08-23T22:27

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные заняли школу в поселке Берестовеньки Харьковской области и ведут оттуда огонь по российским войскам, чтобы спровоцировать их на огонь по гражданским объектам, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (улица 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России", - сказал он.По словам Мизинцева, украинские военные хотят спровоцировать ВС РФ на ответный огонь, чтобы "по отработанному сценарию" с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф