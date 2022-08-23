https://ria.ru/20220823/vsu-1811699744.html
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:51
2022-08-23T21:51
2022-08-23T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009970_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ef4ba5aae5de6625057074d3c8781b0a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (проспект Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009970_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_58bfeb545f6eb543f136d27a46f0f8b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВСУ хранят оружие в подвалах домов в Харькове, не давая покинуть их жителям