Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/vsu-1811699744.html
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:51
2022-08-23T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009970_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ef4ba5aae5de6625057074d3c8781b0a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (проспект Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009970_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_58bfeb545f6eb543f136d27a46f0f8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
21:51 23.08.2022
 
ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны

Минобороны: ВСУ хранят оружие в подвалах домов в Харькове, не давая покинуть их жителям

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (проспект Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита", - сказал он на брифинге.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала