https://ria.ru/20220823/vsu-1811699744.html

ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны

ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ оборудовали склады оружия в жилых домах Харькова, сообщили в Минобороны

Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:51

2022-08-23T21:51

2022-08-23T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилых домов Харькова, не давая покинуть их местным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (проспект Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр