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Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ

Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022

Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ

Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями принять меры по недопущению трибунала над украинскими военнопленными,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:30

2022-08-23T17:30

2022-08-23T18:31

в мире

дмитрий кулеба

владимир зеленский

денис пушилин

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донецкая народная республика

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями принять меры по недопущению трибунала над украинскими военнопленными, говорится в совместном заявлении Минюста и МИД Украины."Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, проведение каких-либо судов над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.В свою очередь, замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая выразила уверенность, что ЕСПЧ удовлетворит ходатайство Киева."Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", — пояснила Мудрая.Ранее Владимир Зеленский утверждал, что, если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны.Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что затягивать с проведением международного трибунала над военными преступниками в республике не будут. Он добавил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Ранее Верховный суд России признал украинский националистический батальон "Азов"** террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

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в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека (еспч), мид украины