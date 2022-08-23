17:30 23.08.2022 (обновлено: 18:31 23.08.2022)
Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ
МИД Украины: Киев обратился в ЕСПЧ с требованием не допустить трибунала над военными ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями принять меры по недопущению трибунала над украинскими военнопленными, говорится в совместном заявлении Минюста и МИД Украины.
"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, проведение каких-либо судов над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.
"Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", — пояснила Мудрая.
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** Террористическая организация, запрещенная в России.
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