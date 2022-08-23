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Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
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Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ
Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ
Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями принять меры по недопущению трибунала над украинскими военнопленными,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:30
2022-08-23T18:31
в мире
дмитрий кулеба
владимир зеленский
денис пушилин
украина
россия
донецкая народная республика
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями принять меры по недопущению трибунала над украинскими военнопленными, говорится в совместном заявлении Минюста и МИД Украины."Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, проведение каких-либо судов над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.В свою очередь, замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая выразила уверенность, что ЕСПЧ удовлетворит ходатайство Киева."Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", — пояснила Мудрая.Ранее Владимир Зеленский утверждал, что, если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны.Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что затягивать с проведением международного трибунала над военными преступниками в республике не будут. Он добавил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Ранее Верховный суд России признал украинский националистический батальон "Азов"** террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека (еспч), мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), МИД Украины
17:30 23.08.2022 (обновлено: 18:31 23.08.2022)
 
Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить суда над военными ВСУ

МИД Украины: Киев обратился в ЕСПЧ с требованием не допустить трибунала над военными ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина подала ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями принять меры по недопущению трибунала над украинскими военнопленными, говорится в совместном заявлении Минюста и МИД Украины.
"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
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По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, проведение каких-либо судов над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.
В свою очередь, замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая выразила уверенность, что ЕСПЧ удовлетворит ходатайство Киева.
"Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", — пояснила Мудрая.
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Ранее Владимир Зеленский утверждал, что, если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны.
Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что затягивать с проведением международного трибунала над военными преступниками в республике не будут. Он добавил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
Ранее Верховный суд России признал украинский националистический батальон "Азов"** террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)МИД Украины
 
 
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