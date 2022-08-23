https://ria.ru/20220823/vsu-1811583108.html

Среди украинских войск распространяются панические настроения, пишут СМИ

Среди украинских войск распространяются панические настроения, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2022

Среди украинских войск распространяются панические настроения, пишут СМИ

Среди служащих украинских войск на херсонском направлении распространяются панические настроения, целые подразделения срываются с позиций, сообщает украинское... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:32

2022-08-23T15:32

2022-08-23T15:35

украина

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Среди служащих украинских войск на херсонском направлении распространяются панические настроения, целые подразделения срываются с позиций, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на самих военных."Не все люди выдерживают – некоторые, даже добровольно пришедшие в войска, просидев под сплошными прилетами, просятся в тыл под любым предлогом. К сожалению, иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения", - цитирует издание одного из своих собеседников.По его данным, самым слабым подразделением на херсонском направлении являются силы территориальной обороны (ТРО), большинство из них - новички. Командование старается "разбавить только прибывших на ноль уже обстрелянными людьми". Другой военный добавил, что в теробороне много "случайных людей", которые воображали, что специальная операция будет похожа на события на "евромайдане" в 2014 году.Еще один собеседник издания отметил, что 90% времени они проводят на дне окопов."Бойцы лежат на дне окопов часами, кто-то броником накрывается, особо бережливые даже куски железа тащат в окопы и делают себе индивидуальные убежища. Наверх, за бруствер окопа, выскакиваем по очереди и только по крайней надобности", - цитирует его издание.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220821/ukraina-1811083165.html

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

украина

херсонская область

запорожская область

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украина, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины