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Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о месте службы дочери - РИА Новости, 23.08.2022
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Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о месте службы дочери
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о месте службы дочери - РИА Новости, 23.08.2022
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о месте службы дочери
Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне "Азов"*,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T05:18
2022-08-23T05:22
дарья дугина
украина
россия
одинцовский район
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МАРИУПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне "Азов"*, сообщил РИА Новости ее отец.Собеседник агентства пояснил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья."Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — добавил он.При этом в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе Вовк участия не принимала, заверил ее отец.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.*Организация признана террористической и запрещена в России*
https://ria.ru/20220823/dugina-1811455625.html
https://ria.ru/20220822/dugina-1811431323.html
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одинцовский район
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дарья дугина, украина, россия, одинцовский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Украина, Россия, Одинцовский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
05:18 23.08.2022 (обновлено: 05:22 23.08.2022)
 
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о месте службы дочери

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что его дочь служила в ВСУ, но не в "Азове"

© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне "Азов"*, сообщил РИА Новости ее отец.
"Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла", — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья.
"Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — добавил он.
При этом в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе Вовк участия не принимала, заверил ее отец.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
03:08
Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики
Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.
По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.
Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.
*Организация признана террористической и запрещена в России*
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 20:56
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
 
Дарья ДугинаУкраинаРоссияОдинцовский районВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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