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СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже - РИА Новости, 23.08.2022
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СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже - РИА Новости, 23.08.2022
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже
Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:21
2022-08-23T18:26
происшествия
дарья дугина
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область."В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск", - добавили в СК РФ.Кроме того, в рамках расследования назначены экспертизы.В СК добавили, что родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, а также свидетели произошедшего уже допрошены. Правоохранители продолжают изучать видеозаписи с камер наблюдения.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
московская область (подмосковье)
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353
60
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60
Обыски в рамках расследования дела об убийстве Дарьи Дугиной. Видео СК РФ
Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
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происшествия, дарья дугина, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Дарья Дугина, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
17:21 23.08.2022 (обновлено: 18:26 23.08.2022)
 
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже

СК проводит обыски в арендованных предполагаемой убийцей Дугиной Вовк квартире и гараже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
"В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск", - добавили в СК РФ.
Кроме того, в рамках расследования назначены экспертизы.
В СК добавили, что родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, а также свидетели произошедшего уже допрошены. Правоохранители продолжают изучать видеозаписи с камер наблюдения.
Дарья Дугина
21 августа, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
ПроисшествияДарья ДугинаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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