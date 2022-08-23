https://ria.ru/20220823/vovk-1811636600.html

СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже

СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже - РИА Новости, 23.08.2022

СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже

Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:21

2022-08-23T17:21

2022-08-23T18:26

происшествия

дарья дугина

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область."В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск", - добавили в СК РФ.Кроме того, в рамках расследования назначены экспертизы.В СК добавили, что родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, а также свидетели произошедшего уже допрошены. Правоохранители продолжают изучать видеозаписи с камер наблюдения.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

московская область (подмосковье)

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Обыски в рамках расследования дела об убийстве Дарьи Дугиной. Видео СК РФ Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. 2022-08-23T17:21 true PT0M39S

Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки 2022-08-23T17:21 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дарья дугина, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля дарьи дугиной