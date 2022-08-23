https://ria.ru/20220823/vovk-1811636600.html
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже - РИА Новости, 23.08.2022
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже
Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:21
2022-08-23T17:21
2022-08-23T18:26
происшествия
дарья дугина
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811652229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d539ffb8d2d9970f5432580ae6505646.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область."В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск", - добавили в СК РФ.Кроме того, в рамках расследования назначены экспертизы.В СК добавили, что родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, а также свидетели произошедшего уже допрошены. Правоохранители продолжают изучать видеозаписи с камер наблюдения.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Обыски в рамках расследования дела об убийстве Дарьи Дугиной. Видео СК РФ
Российские следователи проводят обыск в доме, где арендовала квартиру украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
2022-08-23T17:21
true
PT0M39S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811652229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_732e4b4605e461c7c5c7082d28b8cdfa.jpg
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
2022-08-23T17:21
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дарья дугина, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Дарья Дугина, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
17:21 23.08.2022 (обновлено: 18:26 23.08.2022)
СК проводит обыски в арендованных Вовк квартире и гараже
СК проводит обыски в арендованных предполагаемой убийцей Дугиной Вовк квартире и гараже