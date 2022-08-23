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СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро
СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022
СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро
Германия намерена поставить Киеву вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не раньше 2023 года, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:35
2022-08-23T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
германия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Германия намерена поставить Киеву вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не раньше 2023 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным агентства, ФРГ намерена поставить Украине еще 3 системы ПВО Iris-T, десяток бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок и противодронные системы.До отправки вооружения поставка должна быть одобрена комитетом бундестага по бюджету.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО
18:35 23.08.2022 (обновлено: 18:39 23.08.2022)
 
СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро

Reuters: Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Германия намерена поставить Киеву вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не раньше 2023 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Канцлер (ФРГ) Олаф Шольц заявил во вторник, что Германия планирует поставить Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро... Оружие будет поставлено в 2023 году, некоторое, возможно, раньше", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, ФРГ намерена поставить Украине еще 3 системы ПВО Iris-T, десяток бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок и противодронные системы.
До отправки вооружения поставка должна быть одобрена комитетом бундестага по бюджету.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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