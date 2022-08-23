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СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро

СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022

СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро

Германия намерена поставить Киеву вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не раньше 2023 года, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:35

2022-08-23T18:35

2022-08-23T18:39

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Германия намерена поставить Киеву вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не раньше 2023 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным агентства, ФРГ намерена поставить Украине еще 3 системы ПВО Iris-T, десяток бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок и противодронные системы.До отправки вооружения поставка должна быть одобрена комитетом бундестага по бюджету.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, украина, россия, германия, нато