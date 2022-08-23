18:35 23.08.2022 (обновлено: 18:39 23.08.2022)
СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро
Reuters: Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Германия намерена поставить Киеву вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не раньше 2023 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Канцлер (ФРГ) Олаф Шольц заявил во вторник, что Германия планирует поставить Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро... Оружие будет поставлено в 2023 году, некоторое, возможно, раньше", - говорится в сообщении агентства.
До отправки вооружения поставка должна быть одобрена комитетом бундестага по бюджету.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.