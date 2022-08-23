https://ria.ru/20220823/vooruzhenie-1811649801.html

Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор

Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор - РИА Новости, 23.08.2022

Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор

Западные страны, поставляя вооружение Киеву, воюют с Россией руками украинцев и наивно надеются победить, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:03

2022-08-23T18:03

2022-08-23T18:03

специальная военная операция на украине

олаф шольц

сергей лавров

россия

украина

киев

нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Западные страны, поставляя вооружение Киеву, воюют с Россией руками украинцев и наивно надеются победить, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве заявил, что Канада и Германия уже согласовали очередной пакет военной помощи Украине.Законодатель назвал западных политиков "провокаторами"."Вместо того, чтобы стремиться к окончанию войны, они ее подогревают", - сказал парламентарий.Он напомнил об одном из изречений западных деятелей: "Победа будет коваться на поле боя"."Они считают, что поставками вооружения Украине они дают ей шанс выиграть", - сказал Цеков.При этом он напомнил, что Россия проводит спецоперацию ограниченным контингентом Вооруженных сил РФ. Сенатор также отметил, что во вторник был нанесен удар по администрации ДНР из американской РСЗО HIMARS."То есть это выверенные удары. ...Возникает вопрос - нам что, нанести ответный удар по Дому правительства Украины, по парламенту, если они осуществляют такие провокации?" - сказал он.По мнению Цекова, руководство РФ учитывает все факторы текущей ситуации.Законодатель выразил сожаление, что своими действиями Запад не приближает мировое сообщество к миру и согласию, а подвигает к войне."Они наивно надеются выиграть", - сказал он.Цеков такое обратил внимание на реакцию разных стран мира на ситуацию на Украине, напомнив, что европейцы и США в ряде случаев получали отказ на свои просьбы. По словам сенатора, мир меняется и страны западным государствам "в рот смотреть не будут".Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220823/pomosch-1811604929.html

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украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олаф шольц, сергей лавров, россия, украина, киев, нато