Рейтинг@Mail.ru
Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/vooruzhenie-1811649801.html
Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор
Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор - РИА Новости, 23.08.2022
Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор
Западные страны, поставляя вооружение Киеву, воюют с Россией руками украинцев и наивно надеются победить, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:03
2022-08-23T18:03
специальная военная операция на украине
олаф шольц
сергей лавров
россия
украина
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Западные страны, поставляя вооружение Киеву, воюют с Россией руками украинцев и наивно надеются победить, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве заявил, что Канада и Германия уже согласовали очередной пакет военной помощи Украине.Законодатель назвал западных политиков "провокаторами"."Вместо того, чтобы стремиться к окончанию войны, они ее подогревают", - сказал парламентарий.Он напомнил об одном из изречений западных деятелей: "Победа будет коваться на поле боя"."Они считают, что поставками вооружения Украине они дают ей шанс выиграть", - сказал Цеков.При этом он напомнил, что Россия проводит спецоперацию ограниченным контингентом Вооруженных сил РФ. Сенатор также отметил, что во вторник был нанесен удар по администрации ДНР из американской РСЗО HIMARS."То есть это выверенные удары. ...Возникает вопрос - нам что, нанести ответный удар по Дому правительства Украины, по парламенту, если они осуществляют такие провокации?" - сказал он.По мнению Цекова, руководство РФ учитывает все факторы текущей ситуации.Законодатель выразил сожаление, что своими действиями Запад не приближает мировое сообщество к миру и согласию, а подвигает к войне."Они наивно надеются выиграть", - сказал он.Цеков такое обратил внимание на реакцию разных стран мира на ситуацию на Украине, напомнив, что европейцы и США в ряде случаев получали отказ на свои просьбы. По словам сенатора, мир меняется и страны западным государствам "в рот смотреть не будут".Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811604929.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, сергей лавров, россия, украина, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Россия, Украина, Киев, НАТО
18:03 23.08.2022
 
Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им оружие, заявил сенатор

Сенатор от Крыма Цеков: Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им вооружение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Западные страны, поставляя вооружение Киеву, воюют с Россией руками украинцев и наивно надеются победить, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве заявил, что Канада и Германия уже согласовали очередной пакет военной помощи Украине.
"Западные страны воюют руками граждан Украины с Россией, поставляя Киеву современное оружие. Это выйдет им боком", - сказал политик.
Законодатель назвал западных политиков "провокаторами".
"Вместо того, чтобы стремиться к окончанию войны, они ее подогревают", - сказал парламентарий.
Он напомнил об одном из изречений западных деятелей: "Победа будет коваться на поле боя".
"Они считают, что поставками вооружения Украине они дают ей шанс выиграть", - сказал Цеков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом он напомнил, что Россия проводит спецоперацию ограниченным контингентом Вооруженных сил РФ. Сенатор также отметил, что во вторник был нанесен удар по администрации ДНР из американской РСЗО HIMARS.
"То есть это выверенные удары. ...Возникает вопрос - нам что, нанести ответный удар по Дому правительства Украины, по парламенту, если они осуществляют такие провокации?" - сказал он.
По мнению Цекова, руководство РФ учитывает все факторы текущей ситуации.
Законодатель выразил сожаление, что своими действиями Запад не приближает мировое сообщество к миру и согласию, а подвигает к войне.
"Они наивно надеются выиграть", - сказал он.
Цеков такое обратил внимание на реакцию разных стран мира на ситуацию на Украине, напомнив, что европейцы и США в ряде случаев получали отказ на свои просьбы. По словам сенатора, мир меняется и страны западным государствам "в рот смотреть не будут".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:15
Помощь Канады и ФРГ отсрочит переговоры России и Украины, заявили в Госдуме
 
Специальная военная операция на УкраинеОлаф ШольцСергей ЛавровРоссияУкраинаКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала