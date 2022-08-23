https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов - РИА Новости, 23.08.2022
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов
ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:01
2022-08-23T13:01
2022-08-23T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
славянск
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, славянск, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Славянск, Войска воздушно-космической обороны
13:01 23.08.2022 (обновлено: 17:39 23.08.2022)
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов
ВКС высокоточным оружием уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов