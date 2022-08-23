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ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов - РИА Новости, 23.08.2022
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов
ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:01
2022-08-23T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
славянск
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, славянск, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Славянск, Войска воздушно-космической обороны
13:01 23.08.2022 (обновлено: 17:39 23.08.2022)
 
ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов

ВКС высокоточным оружием уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Бойцы союзных сил на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлавянскВойска воздушно-космической обороны
 
 
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