https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html

ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов

ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов - РИА Новости, 23.08.2022

ВКС уничтожили на территории ДНР до 200 украинских националистов

ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:01

2022-08-23T13:01

2022-08-23T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

славянск

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, славянск, войска воздушно-космической обороны