10:08 23.08.2022 (обновлено: 11:14 23.08.2022)
VK передаст Delivery Club Яндексу
VK приобретет 100% Delivery Club и затем передаст Яндексу
Курьер службы доставки "Delivery Club". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", сообщает пресс-служба VK.
Следующим шагом станет передача актива "Яндексу" в рамках приобретения платформ "Дзен" и "Новости".
"Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что после передачи VK станет обладателем права на технологии и товарные знаки сервисов.
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Компания объявила о договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен" в апреле нынешнего года.
В совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) входят сервисы экспресс-доставки продуктов "Самокат" и готовой еды "Кухня на районе", доставки из ресторанов Delivery Club, каршеринга You Drive, платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex м производителя готовых рационов питания Performance Group.
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