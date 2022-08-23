https://ria.ru/20220823/vk-1811478084.html

VK передаст Delivery Club Яндексу

VK передаст Delivery Club Яндексу - РИА Новости, 23.08.2022

VK передаст Delivery Club Яндексу

VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", сообщает пресс-служба VK. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:08

2022-08-23T10:08

2022-08-23T11:14

экономика

россия

delivery club

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", сообщает пресс-служба VK.Следующим шагом станет передача актива "Яндексу" в рамках приобретения платформ "Дзен" и "Новости"."Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что после передачи VK станет обладателем права на технологии и товарные знаки сервисов.В Сбербанке заявили, что рассматривают "различные варианты дальнейшего развития совместных проектов".Компания объявила о договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен" в апреле нынешнего года.В совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) входят сервисы экспресс-доставки продуктов "Самокат" и готовой еды "Кухня на районе", доставки из ресторанов Delivery Club, каршеринга You Drive, платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex м производителя готовых рационов питания Performance Group.

https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, delivery club, сбербанк россии, сбер, вконтакте