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VK передаст Delivery Club Яндексу - РИА Новости, 23.08.2022
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VK передаст Delivery Club Яндексу
VK передаст Delivery Club Яндексу - РИА Новости, 23.08.2022
VK передаст Delivery Club Яндексу
VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", сообщает пресс-служба VK. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:08
2022-08-23T11:14
экономика
россия
delivery club
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", сообщает пресс-служба VK.Следующим шагом станет передача актива "Яндексу" в рамках приобретения платформ "Дзен" и "Новости"."Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что после передачи VK станет обладателем права на технологии и товарные знаки сервисов.В Сбербанке заявили, что рассматривают "различные варианты дальнейшего развития совместных проектов".Компания объявила о договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен" в апреле нынешнего года.В совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) входят сервисы экспресс-доставки продуктов "Самокат" и готовой еды "Кухня на районе", доставки из ресторанов Delivery Club, каршеринга You Drive, платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex м производителя готовых рационов питания Performance Group.
https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html
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экономика, россия, delivery club, сбербанк россии, сбер, вконтакте
Экономика, Россия, Delivery Club, Сбербанк России, Сбер, ВКонтакте
10:08 23.08.2022 (обновлено: 11:14 23.08.2022)
 
VK передаст Delivery Club Яндексу

VK приобретет 100% Delivery Club и затем передаст Яндексу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки "Delivery Club"
Курьер службы доставки Delivery Club - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Курьер службы доставки "Delivery Club". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выйдет из состава участников совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", сообщает пресс-служба VK.
Следующим шагом станет передача актива "Яндексу" в рамках приобретения платформ "Дзен" и "Новости".
"Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что после передачи VK станет обладателем права на технологии и товарные знаки сервисов.
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В Сбербанке заявили, что рассматривают "различные варианты дальнейшего развития совместных проектов".
Компания объявила о договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен" в апреле нынешнего года.
В совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) входят сервисы экспресс-доставки продуктов "Самокат" и готовой еды "Кухня на районе", доставки из ресторанов Delivery Club, каршеринга You Drive, платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex м производителя готовых рационов питания Performance Group.
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