13:44 23.08.2022 (обновлено: 13:52 23.08.2022)
Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам
Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил, что страны Балтии запретят выдачу виз россиянам
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС, заявил во вторник журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Прежде всего мы стремимся к европейскому решению (о запрете выдачи виз россиянам - ред.), потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное... Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - приводит слова Ландсбергиса портал Lietuvos rytas.
Вчера, 12:54ТуризмФинляндия замедлила выдачу виз россиянам
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
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