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Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам
Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.08.2022
Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам
Страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:44
2022-08-23T13:52
в мире
россия
балтия
польша
евросоюз
литва
визы
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС, заявил во вторник журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Прежде всего мы стремимся к европейскому решению (о запрете выдачи виз россиянам - ред.), потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное... Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - приводит слова Ландсбергиса портал Lietuvos rytas.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
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в мире, россия, балтия, польша, евросоюз, литва, визы, габриэлюс ландсбергис, финляндия, новости - туризм
В мире, Россия, Балтия, Польша, Евросоюз, Литва, Визы, Габриэлюс Ландсбергис, Финляндия, Туризм, Новости - Туризм
13:44 23.08.2022 (обновлено: 13:52 23.08.2022)
 
Cтраны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам

Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил, что страны Балтии запретят выдачу виз россиянам

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Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС, заявил во вторник журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Прежде всего мы стремимся к европейскому решению (о запрете выдачи виз россиянам - ред.), потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное... Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - приводит слова Ландсбергиса портал Lietuvos rytas.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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