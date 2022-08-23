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Финляндия замедлила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.08.2022
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Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.08.2022
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:54
2022-08-23T12:54
туризм
финляндия
россия
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визы
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новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин."Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических) виз россиянам, чтобы они не выдавались так быстро, как раньше", – отметила Марин на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий, проходящей в финской столице. Трансляцию выступления вел МИД Финляндии.При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы, и "рассматривается вопрос о создании новой категории гуманитарной визы, которая позволит, например, посещать членов семьи в Финляндии".Она заявила, что вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия, по ее словам, занимает "жесткую позицию"."Иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", – заявила глава правительства.
https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html
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финляндия, россия, в мире, визы, туризм, новости - туризм
Туризм, Финляндия, Россия, В мире, Визы, Туризм, Новости - Туризм
12:54 23.08.2022
 
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

Глава правительства Финляндии Марин заявила о замедлении выдачи виз россиянам

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин.
"Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических) виз россиянам, чтобы они не выдавались так быстро, как раньше", – отметила Марин на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий, проходящей в финской столице. Трансляцию выступления вел МИД Финляндии.
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При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы, и "рассматривается вопрос о создании новой категории гуманитарной визы, которая позволит, например, посещать членов семьи в Финляндии".
Она заявила, что вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия, по ее словам, занимает "жесткую позицию".
"Иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", – заявила глава правительства.
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