https://ria.ru/20220823/vizy-1811528702.html

Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

Финляндия замедлила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.08.2022

Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:54

2022-08-23T12:54

2022-08-23T12:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин."Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических) виз россиянам, чтобы они не выдавались так быстро, как раньше", – отметила Марин на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий, проходящей в финской столице. Трансляцию выступления вел МИД Финляндии.При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы, и "рассматривается вопрос о создании новой категории гуманитарной визы, которая позволит, например, посещать членов семьи в Финляндии".Она заявила, что вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия, по ее словам, занимает "жесткую позицию"."Иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", – заявила глава правительства.

https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, россия, в мире, визы, туризм, новости - туризм