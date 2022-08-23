https://ria.ru/20220823/vizy-1811528702.html
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.08.2022
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:54
2022-08-23T12:54
2022-08-23T12:54
туризм
финляндия
россия
в мире
визы
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Финляндия замедлила выдачу виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин."Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических) виз россиянам, чтобы они не выдавались так быстро, как раньше", – отметила Марин на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий, проходящей в финской столице. Трансляцию выступления вел МИД Финляндии.При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы, и "рассматривается вопрос о создании новой категории гуманитарной визы, которая позволит, например, посещать членов семьи в Финляндии".Она заявила, что вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия, по ее словам, занимает "жесткую позицию"."Иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", – заявила глава правительства.
https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html
https://ria.ru/20220823/shengen-1811499529.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, в мире, визы, туризм, новости - туризм
Туризм, Финляндия, Россия, В мире, Визы, Туризм, Новости - Туризм
Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Глава правительства Финляндии Марин заявила о замедлении выдачи виз россиянам