https://ria.ru/20220823/vaktsinatsiya-1811633739.html
В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Средний темп вакцинации населения от коронавирусной инфекции вырос в России за последнюю неделю почти на 30%, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:14
2022-08-23T17:14
2022-08-23T17:14
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769302604_0:39:3078:1770_1920x0_80_0_0_60054673898eb29b64beeadae996efb7.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Средний темп вакцинации населения от коронавирусной инфекции вырос в России за последнюю неделю почти на 30%, сообщается на сайте Росздравнадзора."Благодаря активной совместной работе Росздравнадзора и региональных органов власти темпы вакцинации населения начали расти день ото дня. В частности, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% - с 87 769 до 111 450 человек в неделю", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
https://ria.ru/20220808/vaktsinatsiya-1808143858.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769302604_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_6251291541db6f798980c903f7c216d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Вакцина "Спутник V"
В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Росздравнадзор: средний темп вакцинации от COVID-19 вырос за неделю почти на 30 процентов