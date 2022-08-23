https://ria.ru/20220823/vaktsinatsiya-1811633739.html

В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19

В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022

В Росздравнадзоре заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19

Средний темп вакцинации населения от коронавирусной инфекции вырос в России за последнюю неделю почти на 30%, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:14

2022-08-23T17:14

2022-08-23T17:14

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Средний темп вакцинации населения от коронавирусной инфекции вырос в России за последнюю неделю почти на 30%, сообщается на сайте Росздравнадзора."Благодаря активной совместной работе Росздравнадзора и региональных органов власти темпы вакцинации населения начали расти день ото дня. В частности, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% - с 87 769 до 111 450 человек в неделю", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://ria.ru/20220808/vaktsinatsiya-1808143858.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"