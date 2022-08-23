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В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине - РИА Новости, 23.08.2022
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В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине
В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине - РИА Новости, 23.08.2022
В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине
Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское издание The Global Times. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:35
2022-08-23T23:24
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское издание The Global Times.В материале подчеркивается, что попытка Запада выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за "гаранта мира" и "воплощение справедливости" выглядит глупо. При этом западные лидеры отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений."В эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны. Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других", — констатировало СМИ.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.
https://ria.ru/20220823/kitay-1811690681.html
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в мире, украина, нато, сша, россия
В мире, Украина, НАТО, США, Россия
22:35 23.08.2022 (обновлено: 23:24 23.08.2022)
 
В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине

Global Times: США заигрались в борьбу "справедливости против зла" на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское издание The Global Times.

"Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта", — отмечает СМИ.

В материале подчеркивается, что попытка Запада выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за "гаранта мира" и "воплощение справедливости" выглядит глупо. При этом западные лидеры отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.
Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений.
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"В эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны. Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других", — констатировало СМИ.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.
На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.
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