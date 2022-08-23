22:35 23.08.2022 (обновлено: 23:24 23.08.2022)
В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине
Global Times: США заигрались в борьбу "справедливости против зла" на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское издание The Global Times.
"Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта", — отмечает СМИ.
Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений.
"В эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны. Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других", — констатировало СМИ.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.