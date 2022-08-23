https://ria.ru/20220823/ukraina-1811705714.html

В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине

В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине - РИА Новости, 23.08.2022

В Китае раскрыли провальную тактику Запада на Украине

Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское издание The Global Times. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:35

2022-08-23T22:35

2022-08-23T23:24

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское издание The Global Times.В материале подчеркивается, что попытка Запада выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за "гаранта мира" и "воплощение справедливости" выглядит глупо. При этом западные лидеры отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений."В эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны. Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других", — констатировало СМИ.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.

https://ria.ru/20220823/kitay-1811690681.html

https://ria.ru/20220823/nato-1811597213.html

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сша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, нато, сша, россия