18:53 23.08.2022 (обновлено: 19:02 23.08.2022)
Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации
Представитель в Раде Мельничук: попечителей лишат опеки над детьми за отказ от эвакуации
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жителей Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки... опека или попечительство над такими детьми прекращается", - говорится в сообщении по итогам работы Рады за вторник, размещенном в Telegram-канале Мельничука.
Отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.
В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
Кроме того, в Киеве заявляли о намерении эвакуировать граждан и с других территорий.
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