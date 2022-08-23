https://ria.ru/20220823/ukraina-1811667112.html

Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации

Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации - РИА Новости, 23.08.2022

Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации

Жителей Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:53

2022-08-23T18:53

2022-08-23T19:02

в мире

ирина верещук

родион мирошник

украина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жителей Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.Отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Кроме того, в Киеве заявляли о намерении эвакуировать граждан и с других территорий.

https://ria.ru/20220822/dogovor-1811443347.html

украина

киев

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, ирина верещук, родион мирошник, украина, киев, донецкая народная республика