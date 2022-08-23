Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811667112.html
Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации
Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации - РИА Новости, 23.08.2022
Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации
Жителей Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:53
2022-08-23T19:02
в мире
ирина верещук
родион мирошник
украина
киев
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жителей Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.Отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Кроме того, в Киеве заявляли о намерении эвакуировать граждан и с других территорий.
https://ria.ru/20220822/dogovor-1811443347.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирина верещук, родион мирошник, украина, киев, донецкая народная республика
В мире, Ирина Верещук, Родион Мирошник, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика
18:53 23.08.2022 (обновлено: 19:02 23.08.2022)
 
Власти Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от эвакуации

Представитель в Раде Мельничук: попечителей лишат опеки над детьми за отказ от эвакуации

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жителей Украины будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки... опека или попечительство над такими детьми прекращается", - говорится в сообщении по итогам работы Рады за вторник, размещенном в Telegram-канале Мельничука.
Отмечается, что договоры об опеке над детьми будут разрываться в одностороннем порядке.
В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
Кроме того, в Киеве заявляли о намерении эвакуировать граждан и с других территорий.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 23:03
Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор
 
В миреИрина ВерещукРодион МирошникУкраинаКиевДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала