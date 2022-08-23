https://ria.ru/20220823/ukraina-1811596017.html

Киев разорвал соглашение с Москвой о параллельной работе энергосистем

Киев разорвал соглашение с Москвой о параллельной работе энергосистем - РИА Новости, 23.08.2022

Киев разорвал соглашение с Москвой о параллельной работе энергосистем

Киев разорвал соглашение с Москвой о работе энергетических систем, сообщил в Telegram представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:03

2022-08-23T16:03

2022-08-23T18:51

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев разорвал соглашение с Москвой о работе энергетических систем, сообщил в Telegram представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.Так, документ предусматривал, что стороны должны обеспечивать надлежащее технические состояние электрических сетей и координировать планирование параллельной работы энергосистем.Экономические и политические отношения между Россией и Украиной находятся "на нуле". Многие двусторонние проекты свернули по инициативе Киева после государственного переворота 2014 года. Украина перестала напрямую закупать российский газ, прекратила импорт электроэнергии. Между странами нет регулярного авиасообщения. Гражданам России фактически не разрешен въезд на Украину. Киевские власти разорвали большое количество двусторонних соглашений, включая Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве от 31 мая 1997 года.

https://ria.ru/20220602/nalogooblozhenie-1792629915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, верховная рада украины