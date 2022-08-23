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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой - РИА Новости, 23.08.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой
ВС РФ нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:30
2022-08-23T13:30
2022-08-23T17:37
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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донбасс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате батальон понес большие потери и утратил боеспособность, сообщили во вторник в Минобороны России."В результате больших потерь в районе населённого пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донбасс
13:30 23.08.2022 (обновлено: 17:37 23.08.2022)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой
Минобороны: батальон 66-й мехбригады ВСУ утратил боеспособность после ударов ВС России