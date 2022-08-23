https://ria.ru/20220823/ukraina-1811541695.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой - РИА Новости, 23.08.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Новомихайловкой

ВС РФ нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:30

2022-08-23T13:30

2022-08-23T17:37

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате батальон понес большие потери и утратил боеспособность, сообщили во вторник в Минобороны России."В результате больших потерь в районе населённого пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс