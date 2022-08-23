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Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811533829.html
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили семь складов с боеприпасами и техникой, а также четыре... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:06
2022-08-23T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили семь складов с боеприпасами и техникой, а также четыре хранилища топлива украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - говорится в документе.Отмечается, что уничтоженные склады находились в районах населённых пунктов Березнеговатое в Николаевской области и Соледар в ДНР.Кроме того, уничтожены четыре хранилища топлива для военной техники в Харьковской области и в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
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безопасность, донецкая народная республика, украина, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:06 23.08.2022 (обновлено: 17:39 23.08.2022)
 
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ

Минобороны России: авиация и артиллерия уничтожили семь украинских складов боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили семь складов с боеприпасами и техникой, а также четыре хранилища топлива украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - говорится в документе.
Отмечается, что уничтоженные склады находились в районах населённых пунктов Березнеговатое в Николаевской области и Соледар в ДНР.
Кроме того, уничтожены четыре хранилища топлива для военной техники в Харьковской области и в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНиколаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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