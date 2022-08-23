https://ria.ru/20220823/ukraina-1811533829.html
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили семь складов с боеприпасами и техникой, а также четыре... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:06
2022-08-23T13:06
2022-08-23T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили семь складов с боеприпасами и техникой, а также четыре хранилища топлива украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - говорится в документе.Отмечается, что уничтоженные склады находились в районах населённых пунктов Березнеговатое в Николаевской области и Соледар в ДНР.Кроме того, уничтожены четыре хранилища топлива для военной техники в Харьковской области и в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, украина, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:06 23.08.2022 (обновлено: 17:39 23.08.2022)
Российская авиация и артиллерия уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ
Минобороны России: авиация и артиллерия уничтожили семь украинских складов боеприпасов