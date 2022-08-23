https://ria.ru/20220823/ukraina-1811532846.html
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области - РИА Новости, 23.08.2022
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:02
2022-08-23T13:02
2022-08-23T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет Су-27 в районе Баревенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки перехвачены пятнадцать украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населённых пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Су-27, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:02 23.08.2022 (обновлено: 17:37 23.08.2022)
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Минобороны России: ПВО за сутки сбила украинский Су-27 и шесть беспилотников