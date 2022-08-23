https://ria.ru/20220823/ukraina-1811532846.html

Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области

Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области - РИА Новости, 23.08.2022

Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Харьковской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:02

2022-08-23T13:02

2022-08-23T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_0:0:2593:1460_1920x0_80_0_0_baceedd91a34a70473a18ebab40e56c8.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет Су-27 в районе Баревенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки перехвачены пятнадцать украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населённых пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф)