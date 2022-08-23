https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html

Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области

Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2022

Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области

Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР вышла к административной границе Николаевской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:56

2022-08-23T12:56

2022-08-23T17:38

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР вышла к административной границе Николаевской области, сообщили журналистам в Минобороны.В ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сводке."Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", — сказали в Минобороны.Кроме того, союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, добавили в военном ведомстве. Там завершается освобождение Марьинки, более 75 процентов которой уже взяли под контроль, продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки, а в районе Кодемы блокировано с трех сторон и планомерно уничтожается элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон "Опфор".В районе Артемовска войска России, ДНР и ЛНР вплотную продвинулись к Зайцево — важному узлу обороны города. Под Андреевкой (Запорожская область) они нанесли значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ, а в Херсонской области выбили противника из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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"Вышли к административной границе Николаевской области" – Конашенков о ходе спецоперации "Вышли к административной границе Николаевской области" – Конашенков о ходе спецоперации 2022-08-23T12:56 true PT4M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)