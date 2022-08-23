12:56 23.08.2022 (обновлено: 17:38 23.08.2022)
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Минобороны России сообщило о выходе войск к административной границе Николаевской области
Бойцы союзных сил на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР вышла к административной границе Николаевской области, сообщили журналистам в Минобороны.
В ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сводке.
"Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", — сказали в Минобороны.
Кроме того, союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, добавили в военном ведомстве. Там завершается освобождение Марьинки, более 75 процентов которой уже взяли под контроль, продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки, а в районе Кодемы блокировано с трех сторон и планомерно уничтожается элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон "Опфор".
В районе Артемовска войска России, ДНР и ЛНР вплотную продвинулись к Зайцево — важному узлу обороны города. Под Андреевкой (Запорожская область) они нанесли значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ, а в Херсонской области выбили противника из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.