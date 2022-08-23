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Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2022
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР вышла к административной границе Николаевской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:56
2022-08-23T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР вышла к административной границе Николаевской области, сообщили журналистам в Минобороны.В ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сводке."Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", — сказали в Минобороны.Кроме того, союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, добавили в военном ведомстве. Там завершается освобождение Марьинки, более 75 процентов которой уже взяли под контроль, продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки, а в районе Кодемы блокировано с трех сторон и планомерно уничтожается элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон "Опфор".В районе Артемовска войска России, ДНР и ЛНР вплотную продвинулись к Зайцево — важному узлу обороны города. Под Андреевкой (Запорожская область) они нанесли значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ, а в Херсонской области выбили противника из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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николаевская область
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"Вышли к административной границе Николаевской области" – Конашенков о ходе спецоперации
"Вышли к административной границе Николаевской области" – Конашенков о ходе спецоперации
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безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:56 23.08.2022 (обновлено: 17:38 23.08.2022)
 
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области

Минобороны России сообщило о выходе войск к административной границе Николаевской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы союзных сил на Украине
Бойцы союзных сил на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР вышла к административной границе Николаевской области, сообщили журналистам в Минобороны.
В ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сводке.
"Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", — сказали в Минобороны.
Кроме того, союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, добавили в военном ведомстве. Там завершается освобождение Марьинки, более 75 процентов которой уже взяли под контроль, продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки, а в районе Кодемы блокировано с трех сторон и планомерно уничтожается элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон "Опфор".
В районе Артемовска войска России, ДНР и ЛНР вплотную продвинулись к Зайцево — важному узлу обороны города. Под Андреевкой (Запорожская область) они нанесли значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ, а в Херсонской области выбили противника из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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