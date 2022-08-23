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Президент Польши прибыл в Киев на переговоры с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811475816.html
Президент Польши прибыл в Киев на переговоры с Зеленским
Президент Польши прибыл в Киев на переговоры с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2022
Президент Польши прибыл в Киев на переговоры с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:57
2022-08-23T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
украина
польша
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам глава канцелярии президента Польши Павел Шрот."Господин президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он направился туда по приглашению президента Владимира Зеленского", - сказал Шрот.По его словам, визит Дуды в Киев "предполагает встречу с президентом, переговоры на тему поддержки Украины в военном смысле, в смысле поставок оборудования, необходимого для защиты от российской агрессии, а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле".Шрот добавил, что также Дуда в Киеве примет участие в работе саммита "Крымская платформа".Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220823/krym-1811469409.html
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в мире, анджей дуда, украина, польша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Украина, Польша, Владимир Зеленский
09:57 23.08.2022
 
Президент Польши прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.
"Господин президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он направился туда по приглашению президента Владимира Зеленского", - сказал Шрот.
По его словам, визит Дуды в Киев "предполагает встречу с президентом, переговоры на тему поддержки Украины в военном смысле, в смысле поставок оборудования, необходимого для защиты от российской агрессии, а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле".
Шрот добавил, что также Дуда в Киеве примет участие в работе саммита "Крымская платформа".
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 09:14
В Крыму назвали саммит "Крымская платформа" шабашем
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнджей ДудаУкраинаПольшаВладимир Зеленский
 
 
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