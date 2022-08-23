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Офис Зеленского пообещал к концу августа документ о гарантиях безопасности
Офис Зеленского пообещал к концу августа документ о гарантиях безопасности - РИА Новости, 23.08.2022
Офис Зеленского пообещал к концу августа документ о гарантиях безопасности
К концу месяца появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T04:04
2022-08-23T04:04
2022-08-23T04:12
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. К концу месяца появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. Об этом сообщает УНИАН.По его словам, Киев постоянно говорит об этом со всеми партнерами, которые, как считает чиновник, показывают заинтересованность в вопросе.Ранее наравне с Ермаком сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Киева стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.Глава офиса президента Украины говорил, что идея Зеленского состоит в том, чтобы этот документ в будущем стал "основой новой мировой системы безопасности".
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в мире, андерс фог расмуссен, украина, эстония, латвия, нато
В мире, Андерс Фог Расмуссен, Украина, Эстония, Латвия, НАТО
04:04 23.08.2022 (обновлено: 04:12 23.08.2022)
Офис Зеленского пообещал к концу августа документ о гарантиях безопасности
Офис Зеленского пообещал к концу августа "мощный" документ о гарантиях безопасности