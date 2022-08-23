https://ria.ru/20220823/ukraina-1811450427.html

Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро

Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022

Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро

Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T01:02

2022-08-23T01:02

2022-08-23T01:02

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украина

киев

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оон

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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен вместе с министром внешней торговли Лише Шрайнемахером посетила Киев с рабочей поездкой.По данным министерства, в ходе визита в Киев министр Шрайнемахер объявил о выделении нового пакета помощи Украине."Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро для помощи и инвестиций на Украине. Дополнительные средства - 10 миллионов евро - также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывчатых устройств", - говорится в заявлении минобороны королевства.Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 миллион евро для реконструкции муниципалитетов Херсона, Одессы и Николаева. Ещё 2,5 миллиона евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.Нидерландские власти также объявили, что 2 миллиона евро пойдут в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.

https://ria.ru/20220823/niderlandy-1811449325.html

https://ria.ru/20220812/ukraina-1809107907.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, украина, киев, европейский банк реконструкции и развития, оон