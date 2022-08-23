Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811450427.html
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро
Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T01:02
2022-08-23T01:02
в мире
нидерланды
украина
киев
европейский банк реконструкции и развития
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен вместе с министром внешней торговли Лише Шрайнемахером посетила Киев с рабочей поездкой.По данным министерства, в ходе визита в Киев министр Шрайнемахер объявил о выделении нового пакета помощи Украине."Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро для помощи и инвестиций на Украине. Дополнительные средства - 10 миллионов евро - также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывчатых устройств", - говорится в заявлении минобороны королевства.Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 миллион евро для реконструкции муниципалитетов Херсона, Одессы и Николаева. Ещё 2,5 миллиона евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.Нидерландские власти также объявили, что 2 миллиона евро пойдут в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.
https://ria.ru/20220823/niderlandy-1811449325.html
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809107907.html
нидерланды
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, киев, европейский банк реконструкции и развития, оон
В мире, Нидерланды, Украина, Киев, Европейский банк реконструкции и развития, ООН
01:02 23.08.2022
 
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро

Минобороны Нидерландов заявило о дополнительном выделении Украине более 80 миллионов евро

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.
В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен вместе с министром внешней торговли Лише Шрайнемахером посетила Киев с рабочей поездкой.
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
00:34Специальная военная операция на Украине
Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии
По данным министерства, в ходе визита в Киев министр Шрайнемахер объявил о выделении нового пакета помощи Украине.
"Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро для помощи и инвестиций на Украине. Дополнительные средства - 10 миллионов евро - также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывчатых устройств", - говорится в заявлении минобороны королевства.
Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 миллион евро для реконструкции муниципалитетов Херсона, Одессы и Николаева. Ещё 2,5 миллиона евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.
Нидерландские власти также объявили, что 2 миллиона евро пойдут в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:18
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве
 
В миреНидерландыУкраинаКиевЕвропейский банк реконструкции и развитияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала