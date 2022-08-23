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Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро - РИА Новости, 23.08.2022
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро
Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T01:02
2022-08-23T01:02
2022-08-23T01:02
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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Нидерланды выделили Украине дополнительный пакет помощи в размере более 80 миллионов евро, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен вместе с министром внешней торговли Лише Шрайнемахером посетила Киев с рабочей поездкой.По данным министерства, в ходе визита в Киев министр Шрайнемахер объявил о выделении нового пакета помощи Украине."Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро для помощи и инвестиций на Украине. Дополнительные средства - 10 миллионов евро - также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывчатых устройств", - говорится в заявлении минобороны королевства.Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 миллион евро для реконструкции муниципалитетов Херсона, Одессы и Николаева. Ещё 2,5 миллиона евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.Нидерландские власти также объявили, что 2 миллиона евро пойдут в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.
https://ria.ru/20220823/niderlandy-1811449325.html
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в мире, нидерланды, украина, киев, европейский банк реконструкции и развития, оон
В мире, Нидерланды, Украина, Киев, Европейский банк реконструкции и развития, ООН
Нидерланды дополнительно выделили Украине более 80 миллионов евро
Минобороны Нидерландов заявило о дополнительном выделении Украине более 80 миллионов евро