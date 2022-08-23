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Эксперт рассказал, чем грозит Европе возвращение к использованию угля - РИА Новости, 23.08.2022
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Эксперт рассказал, чем грозит Европе возвращение к использованию угля
Эксперт рассказал, чем грозит Европе возвращение к использованию угля - РИА Новости, 23.08.2022
Эксперт рассказал, чем грозит Европе возвращение к использованию угля
Возвращение Европы к использованию угля для производства электроэнергии замедлит темпы энергоперехода и отсрочит поставленные странами ЕС климатические цели,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:08
2022-08-23T19:44
экономика
цены на нефть
европа
россия
германия
евросоюз
uniper
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Возвращение Европы к использованию угля для производства электроэнергии замедлит темпы энергоперехода и отсрочит поставленные странами ЕС климатические цели, рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель Центра энергоэффективности фонда "Центр стратегических разработок" Екатерина Кваша.Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.Эксперт рассказала, что странам Евросоюза приходится экстренно искать способы замещения энергоресурсов из России, в частности, газа, который вместе с ВИЭ должен был заместить более "грязные" уголь и мазут. "Это приводит не только к росту тарифов, но и к изменению структуры баланса выработки электроэнергии, замедлению темпов энергоперехода, и, следовательно, темпов снижения выбросов парниковых газов", - заявила Кваша.При этом, по ее словам, речь о полном отказе от достижения поставленных климатических целей не идет, однако одномоментный переход на ВИЭ или резкое снижение объемов потребления энергоресурсов невозможны. Эксперт также отметила, что нынешний энергетический кризис также приводит к приостановке планов по отказу от атомной энергии, которая также считается "зеленой".Кваша также подчеркнула, что текущий рост тарифов на электроэнергию в Европе связан не только с санкциями в отношении российских энергоресурсов, но и с аномально жарким летом и, как следствие, ростом потребления электроэнергии. Она также считает, что тенденция может сохраниться, поскольку ближе к зиме потребление ресурсов будет возрастать.Ранее в августе начало официально действовать эмбарго на поставки угля из России. Эксперт отметила, что уголь из РФ составлял половину импортируемого ЕС энергетического угля. В целом же на уголь приходится порядка 15% вырабатываемой в Европе электроэнергии."Альтернативой может стать, например, уголь из Австралии или Индонезии, но из-за логистики и общего подорожания угля на рынке стоимость его будет выше", - заключила она.
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
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экономика, цены на нефть, европа, россия, германия, евросоюз, uniper
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Германия, Евросоюз, Uniper
17:08 23.08.2022 (обновлено: 19:44 23.08.2022)
 
Эксперт рассказал, чем грозит Европе возвращение к использованию угля

Эксперт Кваша: возврат к угольной генерации отсрочит поставленные ЕС климатические цели

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабочие производят замеры температуры угля
Рабочие производят замеры температуры угля - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рабочие производят замеры температуры угля . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Возвращение Европы к использованию угля для производства электроэнергии замедлит темпы энергоперехода и отсрочит поставленные странами ЕС климатические цели, рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель Центра энергоэффективности фонда "Центр стратегических разработок" Екатерина Кваша.
Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.
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Эксперт рассказала, что странам Евросоюза приходится экстренно искать способы замещения энергоресурсов из России, в частности, газа, который вместе с ВИЭ должен был заместить более "грязные" уголь и мазут. "Это приводит не только к росту тарифов, но и к изменению структуры баланса выработки электроэнергии, замедлению темпов энергоперехода, и, следовательно, темпов снижения выбросов парниковых газов", - заявила Кваша.
При этом, по ее словам, речь о полном отказе от достижения поставленных климатических целей не идет, однако одномоментный переход на ВИЭ или резкое снижение объемов потребления энергоресурсов невозможны. Эксперт также отметила, что нынешний энергетический кризис также приводит к приостановке планов по отказу от атомной энергии, которая также считается "зеленой".
Кваша также подчеркнула, что текущий рост тарифов на электроэнергию в Европе связан не только с санкциями в отношении российских энергоресурсов, но и с аномально жарким летом и, как следствие, ростом потребления электроэнергии. Она также считает, что тенденция может сохраниться, поскольку ближе к зиме потребление ресурсов будет возрастать.
Ранее в августе начало официально действовать эмбарго на поставки угля из России. Эксперт отметила, что уголь из РФ составлял половину импортируемого ЕС энергетического угля. В целом же на уголь приходится порядка 15% вырабатываемой в Европе электроэнергии.
"Альтернативой может стать, например, уголь из Австралии или Индонезии, но из-за логистики и общего подорожания угля на рынке стоимость его будет выше", - заключила она.
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