https://ria.ru/20220823/turmarshruty-1811627671.html
В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами
В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами - РИА Новости, 23.08.2022
В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами
Более 200 тысяч школьников прошли туристическими маршрутами в Кузбассе в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:00
2022-08-23T17:00
2022-08-23T17:00
общество
россия
кемеровская область
сергей цивилев
дети
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Более 200 тысяч школьников прошли туристическими маршрутами в Кузбассе в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."У нас уникальный регион с богатой историей и природой. И очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свой родной край. Поэтому необходимо развивать детский туризм. Ребята должны знать историю, культуру Кузбасса, героев своей малой родины и гордиться ими. Для этого у нас разработаны и реализуются специальные проекты и программы. В этом году в них приняло участие более 200 тысяч школьников", — цитирует пресс-служба губернатора.Отмечается, что в рамках программ школьного познавательного туризма в Кузбассе разработаны обзорные, тематические, культурно-познавательные и промышленные экскурсии для детей.Уточняется, что более 50 учебно-тематических экскурсионных маршрутов по родному краю "Люби знай родной Кузбасс!" разработало министерство образования Кемеровской области. В рамках проекта "Вершины воинской славы" свыше 5 тысяч школьников ежегодно поднимаются на вершины Кузнецкого Алатау, которым присвоены имена кузбассовцев — героев Советского Союза и России.Отмечается, что осенью 2022 года стартует новый культурно-познавательный маршрут с профориентационным уклоном "Путь к успеху". За три дня школьники посетят кемеровские вузы и промышленные предприятия. Также в сентябре кузбасские школьники присоединятся к Всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура". Подчеркивается, что маршруты построены так, чтобы экскурсанты знакомились не только с военно-историческими объектами, но и с историей Кузбасса. Также школьники ежегодно принимают участие в сплавах по рекам Томь, Кия, Мрас-Су, Мундыбаш, Золотой Китат, Кондома.Организуют для ребят и экскурсии на современное производство – пищевой промышленности и по промышленным предприятиям угольной, химической и металлургической отраслях.Туристские компании Кузбасса предлагают посетить историко-этнографический музей "Чолкой", Салаирский святой источник, музей-заповедник "Томская Писаница", город Мариинска, музей ГУЛАГа в поселке Усть-Кабырза, Шестаковского палеонтологического комплекса. Летний сезон показал высокий спрос на организацию детского отдыха в Шерегеше.
https://ria.ru/20220823/bor-1811534987.html
https://realty.ria.ru/20220808/sheregesh-1808126846.html
https://ria.ru/20220823/kuzbass-1811524189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кемеровская область, сергей цивилев, дети
Общество, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Дети
В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами
Цивилев: более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами в Кузбассе в этом году
КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости.
Более 200 тысяч школьников прошли туристическими маршрутами в Кузбассе в текущем году, сообщает
пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"У нас уникальный регион с богатой историей и природой. И очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свой родной край. Поэтому необходимо развивать детский туризм. Ребята должны знать историю, культуру Кузбасса, героев своей малой родины и гордиться ими. Для этого у нас разработаны и реализуются специальные проекты и программы. В этом году в них приняло участие более 200 тысяч школьников", — цитирует пресс-служба губернатора.
Отмечается, что в рамках программ школьного познавательного туризма в Кузбассе разработаны обзорные, тематические, культурно-познавательные и промышленные экскурсии для детей.
Уточняется, что более 50 учебно-тематических экскурсионных маршрутов по родному краю "Люби знай родной Кузбасс!" разработало министерство образования Кемеровской области
. В рамках проекта "Вершины воинской славы" свыше 5 тысяч школьников ежегодно поднимаются на вершины Кузнецкого Алатау, которым присвоены имена кузбассовцев — героев Советского Союза и России
.
Отмечается, что осенью 2022 года стартует новый культурно-познавательный маршрут с профориентационным уклоном "Путь к успеху". За три дня школьники посетят кемеровские вузы и промышленные предприятия. Также в сентябре кузбасские школьники присоединятся к Всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура". Подчеркивается, что маршруты построены так, чтобы экскурсанты знакомились не только с военно-историческими объектами, но и с историей Кузбасса. Также школьники ежегодно принимают участие в сплавах по рекам Томь, Кия, Мрас-Су, Мундыбаш, Золотой Китат, Кондома.
Организуют для ребят и экскурсии на современное производство – пищевой промышленности и по промышленным предприятиям угольной, химической и металлургической отраслях.
Туристские компании Кузбасса предлагают посетить историко-этнографический музей "Чолкой", Салаирский святой источник, музей-заповедник "Томская Писаница", город Мариинска
, музей ГУЛАГа
в поселке Усть-Кабырза, Шестаковского палеонтологического комплекса. Летний сезон показал высокий спрос на организацию детского отдыха в Шерегеше.