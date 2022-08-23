https://ria.ru/20220823/turmarshruty-1811627671.html

В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами

В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами - РИА Новости, 23.08.2022

В Кузбассе более 200 тысяч школьников прошли турмаршрутами

Более 200 тысяч школьников прошли туристическими маршрутами в Кузбассе в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:00

2022-08-23T17:00

2022-08-23T17:00

общество

россия

кемеровская область

сергей цивилев

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Более 200 тысяч школьников прошли туристическими маршрутами в Кузбассе в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."У нас уникальный регион с богатой историей и природой. И очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свой родной край. Поэтому необходимо развивать детский туризм. Ребята должны знать историю, культуру Кузбасса, героев своей малой родины и гордиться ими. Для этого у нас разработаны и реализуются специальные проекты и программы. В этом году в них приняло участие более 200 тысяч школьников", — цитирует пресс-служба губернатора.Отмечается, что в рамках программ школьного познавательного туризма в Кузбассе разработаны обзорные, тематические, культурно-познавательные и промышленные экскурсии для детей.Уточняется, что более 50 учебно-тематических экскурсионных маршрутов по родному краю "Люби знай родной Кузбасс!" разработало министерство образования Кемеровской области. В рамках проекта "Вершины воинской славы" свыше 5 тысяч школьников ежегодно поднимаются на вершины Кузнецкого Алатау, которым присвоены имена кузбассовцев — героев Советского Союза и России.Отмечается, что осенью 2022 года стартует новый культурно-познавательный маршрут с профориентационным уклоном "Путь к успеху". За три дня школьники посетят кемеровские вузы и промышленные предприятия. Также в сентябре кузбасские школьники присоединятся к Всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура". Подчеркивается, что маршруты построены так, чтобы экскурсанты знакомились не только с военно-историческими объектами, но и с историей Кузбасса. Также школьники ежегодно принимают участие в сплавах по рекам Томь, Кия, Мрас-Су, Мундыбаш, Золотой Китат, Кондома.Организуют для ребят и экскурсии на современное производство – пищевой промышленности и по промышленным предприятиям угольной, химической и металлургической отраслях.Туристские компании Кузбасса предлагают посетить историко-этнографический музей "Чолкой", Салаирский святой источник, музей-заповедник "Томская Писаница", город Мариинска, музей ГУЛАГа в поселке Усть-Кабырза, Шестаковского палеонтологического комплекса. Летний сезон показал высокий спрос на организацию детского отдыха в Шерегеше.

https://ria.ru/20220823/bor-1811534987.html

https://realty.ria.ru/20220808/sheregesh-1808126846.html

https://ria.ru/20220823/kuzbass-1811524189.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, кемеровская область, сергей цивилев, дети