https://ria.ru/20220823/turizm-1811532170.html

Дагестан получит более 315 миллионов рублей на развитие туризма

Дагестан получит более 315 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости, 23.08.2022

Дагестан получит более 315 миллионов рублей на развитие туризма

Дагестан получит грантовую поддержку Ростуризма на сумму более 315 миллионов рублей на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:00

2022-08-23T13:00

2022-08-23T13:00

туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туризм

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МАХАЧКАЛА, 23 авг — РИА Новости. Дагестан получит грантовую поддержку Ростуризма на сумму более 315 миллионов рублей на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов, сообщила пресс-служба минтуризма региона."Республика Дагестан выиграла гранты по всем трем заявленным направлениям. Регион получит 132,1 миллиона рублей на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов, 81,7 миллиона — на создание кемпингов и автокемпингов, 103,8 миллиона — на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями" — говорится в сообщении.По информации властей, на эти деньги также будет приобретено оборудование для инфоцентров и пунктов проката, разработаны новые туристические маршруты, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.Ростуризм отобрал 48 регионов РФ, которые получат гранты на реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей.Конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811370372.html

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зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм