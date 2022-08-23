https://ria.ru/20220823/tula-1811486739.html

В Туле стартовал Кубок губернатора по хоккею

В Туле стартовал Кубок губернатора по хоккею - РИА Новости, 23.08.2022

В Туле стартовал Кубок губернатора по хоккею

Кубок губернатора Тульской области по хоккею, в котором принимают участие восемь сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги, стартовал в понедельник в Туле,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:46

2022-08-23T10:46

2022-08-23T10:46

тульская область

алексей дюмин

павел дацюк

тула

спорт

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ТУЛА, 23 авг - РИА Новости. Кубок губернатора Тульской области по хоккею, в котором принимают участие восемь сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги, стартовал в понедельник в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В торжественном открытии турнира в Ледовом дворце Тулы приняли участие губернатор Алексей Дюмин, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, председатель совета директоров АО ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.Дюмин поздравил всех присутствующих с Днем Государственного флага России. Губернатор отметил, что государственный флаг объединяет патриотов России, вдохновляет людей на подвиги в ратной службе, мирном труде и спорте.По словам главы региона, была проделана большая работа для того, чтобы хоккей в Тульской области вышел на качественно новый уровень."Любите хоккей, играйте в хоккей и болейте за наших ребят!", – обратился к болельщикам и гостям, которые приехали поддержать спортсменов, Дюмин.Ковальчук и Дацюк провели мастер-класс для 40 детей из числа воспитанников четырех региональных команд. Знаменитые хоккеисты сказали ребятам напутственные слова и сфотографировались на память.Как сообщают в правительстве региона, отборочные матчи турнира продлятся до 24 августа. Команды будут разделены на две группы, а сам турнир будет проходить в Туле и Новомосковске. 25 и 26 августа состоятся полуфинальные встречи. 26 августа сильнейшие команды сразятся за Кубок губернатора Тульской области.

https://ria.ru/20220520/ekopark-1789701536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, павел дацюк , тула, спорт