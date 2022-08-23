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Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
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Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ
Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что скоро состоится трибунал над украинскими военными, и Киеву, в частности Владимиру Зеленскому, есть чего... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:01
2022-08-23T10:51
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вячеслав володин
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что скоро состоится трибунал над украинскими военными, и Киеву, в частности Владимиру Зеленскому, есть чего бояться.По его словам, перед трибуналом должны предстать военные преступники, "которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса". Володин подчеркнул важность того, чтобы судебное заседание было публичным. Он заявил также, что трибунал ждут все, кроме Зеленского, считающего это неприемлемым и называющего это последней чертой в вопросе переговоров с Россией."Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования", — написал Володин в своем Telegram-канале.Он отметил также важность того, чтобы судебный процесс состоялся, так как, по его мнению, мировое сообщество должно знать о "преступлениях киевского режима против человечества".Ранее Зеленский заявил, что, если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873320.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вячеслав володин, владимир зеленский
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский
09:01 23.08.2022 (обновлено: 10:51 23.08.2022)
 
Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ

Володин заявил, что трибунал над украинскими боевиками ждут все, кроме Зеленского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что скоро состоится трибунал над украинскими военными, и Киеву, в частности Владимиру Зеленскому, есть чего бояться.
По его словам, перед трибуналом должны предстать военные преступники, "которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса". Володин подчеркнул важность того, чтобы судебное заседание было публичным. Он заявил также, что трибунал ждут все, кроме Зеленского, считающего это неприемлемым и называющего это последней чертой в вопросе переговоров с Россией.
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"Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил также важность того, чтобы судебный процесс состоялся, так как, по его мнению, мировое сообщество должно знать о "преступлениях киевского режима против человечества".
Ранее Зеленский заявил, что, если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВячеслав ВолодинВладимир Зеленский
 
 
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