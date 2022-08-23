https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html

Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ

Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022

Володин рассказал, почему Зеленский боится трибунала над боевиками ВСУ

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что скоро состоится трибунал над украинскими военными, и Киеву, в частности Владимиру Зеленскому, есть чего... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:01

2022-08-23T09:01

2022-08-23T10:51

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денис пушилин

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что скоро состоится трибунал над украинскими военными, и Киеву, в частности Владимиру Зеленскому, есть чего бояться.По его словам, перед трибуналом должны предстать военные преступники, "которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса". Володин подчеркнул важность того, чтобы судебное заседание было публичным. Он заявил также, что трибунал ждут все, кроме Зеленского, считающего это неприемлемым и называющего это последней чертой в вопросе переговоров с Россией."Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования", — написал Володин в своем Telegram-канале.Он отметил также важность того, чтобы судебный процесс состоялся, так как, по его мнению, мировое сообщество должно знать о "преступлениях киевского режима против человечества".Ранее Зеленский заявил, что, если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, переговоры Украины с Россией будут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.

https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873320.html

https://ria.ru/20220809/tribunal-1808238651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вячеслав володин, владимир зеленский