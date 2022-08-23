https://ria.ru/20220823/tranzit-1811575961.html

Литва пока не приняла решение по оплате транзита в Калининград

Литва пока не приняла решение по оплате транзита в Калининград - РИА Новости, 23.08.2022

Литва пока не приняла решение по оплате транзита в Калининград

На сегодняшний день ситуация с оплатой калининградского транзита пока не определена литовскими властями, им остается семь рабочих дней, чтобы решить этот... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:21

2022-08-23T15:21

2022-08-23T15:21

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На сегодняшний день ситуация с оплатой калининградского транзита пока не определена литовскими властями, им остается семь рабочих дней, чтобы решить этот вопрос, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь."На сегодняшний день ситуация складывается такая: осталось семь рабочих дней до первого сентября, и за семь рабочих дней мы имеем такую ситуацию, что решение пока не найдено. Но то есть литовские власти его не нашли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос о проблемах с оплатой поездов с нефтью, дипломат отметил, что вопрос носил исключительно технический характер.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией. Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что то, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.

https://ria.ru/20220822/tranzit-1811425742.html

https://ria.ru/20220822/litva-1811357635.html

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809769572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, литва, россия, калининград, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, калининградская область