Регулятор ЕС до конца года одобрил платежи "Транснефти" Украине за транзит
Советник Демин: регулятор ЕС до конца года одобрил платежи "Транснефти" Украине за транзит
Перекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку РФ до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", - ответил Демин на вопрос о том, какова ситуация с очередными платежами за транзит нефти через Украину. Месяц назад, 22 июля, ежемесячный платеж, отправленнный "Транснефтью" за транзит, не прошел.
В связи с тем, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС, "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Венгрия и Словакия сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в 10 августа, а в Венгрию – в ночь на 11 августа. Поставки в Чехию возобновились после того, как европейский банк разблокировал платеж "Транснефти".
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).