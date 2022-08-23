https://ria.ru/20220823/tranzit-1811568075.html

Регулятор ЕС до конца года одобрил платежи "Транснефти" Украине за транзит

Регулятор ЕС до конца года одобрил платежи "Транснефти" Украине за транзит - РИА Новости, 23.08.2022

Регулятор ЕС до конца года одобрил платежи "Транснефти" Украине за транзит

Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку РФ до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:05

2022-08-23T15:05

2022-08-23T15:05

экономика

украина

венгрия

словакия

транснефть

евросоюз

укртранснафта

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку РФ до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", - ответил Демин на вопрос о том, какова ситуация с очередными платежами за транзит нефти через Украину. Месяц назад, 22 июля, ежемесячный платеж, отправленнный "Транснефтью" за транзит, не прошел.В связи с тем, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС, "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Венгрия и Словакия сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в 10 августа, а в Венгрию – в ночь на 11 августа. Поставки в Чехию возобновились после того, как европейский банк разблокировал платеж "Транснефти".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20220806/tranzit-1807682964.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, украина, венгрия, словакия, транснефть, евросоюз, укртранснафта