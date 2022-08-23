https://ria.ru/20220823/tramp-1811449804.html

Трамп попросил суд не изучать изъятые материалы до назначения эксперта

Трамп попросил суд не изучать изъятые материалы до назначения эксперта - РИА Новости, 23.08.2022

Трамп попросил суд не изучать изъятые материалы до назначения эксперта

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в рассматривающий его дело суд с просьбой приостановить изучение материалов, изъятых при обысках в его имении во... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T00:53

2022-08-23T00:53

2022-08-23T00:55

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в рассматривающий его дело суд с просьбой приостановить изучение материалов, изъятых при обысках в его имении во Флориде, до назначения специального судебного эксперта, говорится в обнародованном в понедельник ходатайстве экс-главы государства.Согласно ходатайству, поданному юристами Трампа от его имени, 45-й президент США добивается "назначения специального эксперта и приостановки дальнейшего рассмотрения изъятых материалов правительственными органами до этого назначения". Кроме того, Трамп потребовал, чтобы власти США вернули ему "любые предметы, которые не фигурировали в ордере на обыск".В ходатайстве утверждается, что изъятые из поместья Трампа документы имеют отношение к занимаемому им в прошлом посту главы государства и, следовательно, должны быть изучены "нейтральным рецензентом"."Лишь оценка со стороны нейтрального рецензента в лице специального эксперта позволит сохранить неприкосновенность данных привилегированных материалов. Простые "адекватные" гарантии неприемлемы, когда речь заходит не только о конституционных правах президента Трампа, но и о сохранении привилегий исполнительной власти", - следует из документов.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда.После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.

https://ria.ru/20220818/tramp-1810461214.html

https://ria.ru/20220819/amerika-1810572902.html

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в мире, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша