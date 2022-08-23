https://ria.ru/20220823/trailer-1811553314.html

Прилучный и Рудова сыграли в сериале о рынке эскорт-услуг

Прилучный и Рудова сыграли в сериале о рынке эскорт-услуг - РИА Новости, 23.08.2022

Прилучный и Рудова сыграли в сериале о рынке эскорт-услуг

В Сети появился трейлер эротической драмы "Жизнь по вызову" Сарика Андреасяна. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:17

2022-08-23T16:17

2022-08-23T16:17

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер эротической драмы "Жизнь по вызову" Сарика Андреасяна.В сериале снимались Павел Прилучный, Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров, Кирилл Жандаров, Алексей Кирсанов, Сергей Комаров и другие. Сценарий проекта написал Алексей Гравицкий.В шоу рассказывается о владельце эскорт-агенства Александре Шмидте (Прилучный). Но близкие не знают, чем он занимается, и считают, что Александр — топ-менеджер фирмы по консалтингу. Больше всего он боится, что о его бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один. Однажды на его дело объявляется охота. "Мой герой – человек холодного расчета и профессионал своего дела. Он любит свою работу, но в то же время ненавидит тех самых людей, которые обеспечивают его бизнес", — делится подробностями актер. В сериале исследуется жизнь "по вызову" изнутри. "Команда проекта взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии, чтобы показать, как на самом деле выглядит непарадная жизнь эскортниц, далекая от выставочных картинок соцсетей", — утверждают в KION."Я думаю, всем актерам было страшно сниматься в проекте с таким уровнем откровенности. Я помню, как сильно я смущалась, видя такое количество обнаженных девушек, поэтому я работала с дублером. Свою героиню я вижу как человека, который хочет бежать от самого себя: в компании людей она яркая, веселая, сексуальная, но на самом деле она глубоко несчастна", — рассказывает Лиза Моряк.Каждый эпизод посвящен реальному случаю. В основе сценария — истории девушек, о которых писал известный Telegram-канал. "Это классическая история разбитых надежд, и мы, обращаясь к этой теме, выводим зрителей на осознание того, что любой "грязный" путь имеет свои последствия, и за дорогими яхтами и особняками скрывается реальность, с которой придется жить", — считает Андреасян.Трейлер опубликован на YouTube-канале кинотеатра KION. Премьера сериала запланирована на 25 августа.

https://ria.ru/20220822/kholop-1811258268.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, павел прилучный, наталья рудова, что посмотреть