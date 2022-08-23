https://ria.ru/20220823/terroristy-1811701605.html

ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*

ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"* - РИА Новости, 23.08.2022

ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:03

2022-08-23T22:03

2022-08-23T23:51

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов", — сказал он на брифинге.Отмечается, что боевики "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийский военный.На прошлой неделе сообщалось, что члены группировки совместно с организацией "Белые каски" готовят в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб провокацию — там они планировали организовать постановочные съемки, чтобы обвинить ВКС в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220608/idlib-1793951895.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, войска воздушно-космической обороны