https://ria.ru/20220823/terroristy-1811701605.html
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"* - РИА Новости, 23.08.2022
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*
Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:03
2022-08-23T22:03
2022-08-23T23:51
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов", — сказал он на брифинге.Отмечается, что боевики "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийский военный.На прошлой неделе сообщалось, что члены группировки совместно с организацией "Белые каски" готовят в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб провокацию — там они планировали организовать постановочные съемки, чтобы обвинить ВКС в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны
Россия, Войска воздушно-космической обороны
22:03 23.08.2022 (обновлено: 23:51 23.08.2022)
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в Идлибе
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов", — сказал он на брифинге.
Отмечается, что боевики "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийский военный.
На прошлой неделе сообщалось, что члены группировки совместно с организацией "Белые каски" готовят в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб
провокацию — там они планировали организовать постановочные съемки, чтобы обвинить ВКС в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.