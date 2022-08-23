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ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"* - РИА Новости, 23.08.2022
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ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"* - РИА Новости, 23.08.2022
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*
Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:03
2022-08-23T23:51
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов", — сказал он на брифинге.Отмечается, что боевики "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийский военный.На прошлой неделе сообщалось, что члены группировки совместно с организацией "Белые каски" готовят в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб провокацию — там они планировали организовать постановочные съемки, чтобы обвинить ВКС в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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россия, войска воздушно-космической обороны
Россия, Войска воздушно-космической обороны
22:03 23.08.2022 (обновлено: 23:51 23.08.2022)
 
ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*

ВКС России уничтожили лагерь террористов "ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в Идлибе

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов", — сказал он на брифинге.
Отмечается, что боевики "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийский военный.
На прошлой неделе сообщалось, что члены группировки совместно с организацией "Белые каски" готовят в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб провокацию — там они планировали организовать постановочные съемки, чтобы обвинить ВКС в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:43
Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров
 
РоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
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