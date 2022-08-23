https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html

В Бердянске предотвратили теракт украинских спецслужб

В Бердянске предотвратили теракт украинских спецслужб - РИА Новости, 23.08.2022

В Бердянске предотвратили теракт украинских спецслужб

Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:12

2022-08-23T18:12

2022-08-23T19:34

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске.Задержанный дал признательные показания, соответствующая видеозапись имеется в распоряжении РИА Новости.По данным следствия, гражданин Украины Виталий Расторгуев планировал по указанию спецслужб подорвать самодельное взрывное устройство 16 июля."Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры "Маяк". На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. Задачи их ликвидировать не стояло. В этот день в ДК "Маяк" должно было проходить городское мероприятие, на котором, кроме сотрудников ВГА, должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России", — сказал Расторгуев.Он добавил, что по указанию своего куратора из украинских спецслужб в Запорожье он установил взрывное устройство на принадлежащую одному из сотрудников региональной администрации машину, которая часто проезжала без досмотра на массовые акции.Для активации устройства нужно было позвонить на определенный номер. "После осуществления акции в мои планы входило выложить фотоотчет и посты в Telegram-каналах", — добавил Расторгуев.По словам подозреваемого, с февраля он входил в состав так называемой гражданской самообороны, задачами которой были патрулирование города и охрана общественного порядка. "С начала специальной операции нам начали прививать чувство ненависти к жителям России и обучали использовать самодельные взрывные устройства", — рассказал Расторгуев.Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал момент закладки СВУ под машину во дворе одного из домов. Подозреваемого удалось оперативно задержать до приведения взрывного устройства в действие.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220823/dnr-1811608439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Закладка взрывного устройства завербованным украинскими спецслужбами под авто в Бердянске На видео завербованный украинскими спецслужбами мужчина заложил под авто в Бердянске самодельное взрывное устройство. Теракт удалось предотвратить 2022-08-23T18:12 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мелитополь, запорожье