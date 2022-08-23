На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР
Власти Тайваня заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий Китая
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro LeeЛичный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro Lee
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тайвань имеет возможности для самообороны на случай силовых действий Пекина, заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь.
"Мы должны дать понять противнику, что Тайвань полон решимости и готовности защищать свою страну, а также имеет возможность для самообороны. Вторжение на Тайвань или попытка вторжения на Тайвань дорого обойдутся и получат резкое осуждение международного сообщества", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед военнослужащими острова.
Она добавила, что демократия всегда находилась перед опасностью быть подорванной, а угрозы извне никогда не переставали поступать.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.