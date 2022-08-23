Рейтинг@Mail.ru
На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/tayvan-1811583969.html
На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР
На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР - РИА Новости, 23.08.2022
На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР
Тайвань имеет возможности для самообороны на случай силовых действий Пекина, заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:34
2022-08-23T15:34
в мире
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805237665_0:0:2002:1127_1920x0_80_0_0_6979baab8ebfbf877f11732e907ae6c9.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тайвань имеет возможности для самообороны на случай силовых действий Пекина, заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь."Мы должны дать понять противнику, что Тайвань полон решимости и готовности защищать свою страну, а также имеет возможность для самообороны. Вторжение на Тайвань или попытка вторжения на Тайвань дорого обойдутся и получат резкое осуждение международного сообщества", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед военнослужащими острова.Она добавила, что демократия всегда находилась перед опасностью быть подорванной, а угрозы извне никогда не переставали поступать.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220823/tayvan-1811504638.html
https://ria.ru/20220823/tayvan-1811547394.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805237665_222:0:2002:1335_1920x0_80_0_0_1ffbadc3f8ac0fba88c3dcbf8757dea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
15:34 23.08.2022
 
На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР

Власти Тайваня заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий Китая

© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro LeeЛичный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro Lee
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тайвань имеет возможности для самообороны на случай силовых действий Пекина, заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь.
"Мы должны дать понять противнику, что Тайвань полон решимости и готовности защищать свою страну, а также имеет возможность для самообороны. Вторжение на Тайвань или попытка вторжения на Тайвань дорого обойдутся и получат резкое осуждение международного сообщества", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед военнослужащими острова.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:45
США действиями вокруг Тайваня сеют опасный хаос, заявил посол России
Она добавила, что демократия всегда находилась перед опасностью быть подорванной, а угрозы извне никогда не переставали поступать.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 13:52
Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии
 
В миреТайваньКитайСШАЦай ИнвэньНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала