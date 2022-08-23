https://ria.ru/20220823/tayvan-1811583969.html

На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР

На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР - РИА Новости, 23.08.2022

На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР

Тайвань имеет возможности для самообороны на случай силовых действий Пекина, заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:34

2022-08-23T15:34

2022-08-23T15:34

в мире

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тайвань имеет возможности для самообороны на случай силовых действий Пекина, заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь."Мы должны дать понять противнику, что Тайвань полон решимости и готовности защищать свою страну, а также имеет возможность для самообороны. Вторжение на Тайвань или попытка вторжения на Тайвань дорого обойдутся и получат резкое осуждение международного сообщества", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед военнослужащими острова.Она добавила, что демократия всегда находилась перед опасностью быть подорванной, а угрозы извне никогда не переставали поступать.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220823/tayvan-1811504638.html

https://ria.ru/20220823/tayvan-1811547394.html

тайвань

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси