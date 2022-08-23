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Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии - РИА Новости, 23.08.2022
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Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии
Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии - РИА Новости, 23.08.2022
Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии
Китай резко осуждает визит на Тайвань члена японского парламента Кэйдзи Фуруи и призывает Японию перестать идти по пути ошибок, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:52
2022-08-23T13:52
в мире
цай инвэнь
су чжэньчан
китай
тайвань
мид кнр
парламент японии
япония
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай резко осуждает визит на Тайвань члена японского парламента Кэйдзи Фуруи и призывает Японию перестать идти по пути ошибок, говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР, опубликованном во вторник."Кэйдзи Фуруя пренебрег строгим представлением Китая и осуществил визит на Тайвань, грубо вмешавшись во внутреннюю политику КНР, нарушив принцип "одного Китая" и дух четырех китайско-японских политических документов. Это посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам. Китай резко осуждает этот злой акт и примет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Отмечается, что от тайваньского вопроса зависит политическая основа отношений между Пекином и Токио, а также базовое доверие между странами."На Японии лежит историческая вина за колониальное управление Тайванем, которое продлилось 50 лет, поэтому ей стоит проявлять осторожность в своих действиях", - говорится в документе.В МИД Китая добавили, что позволяя своим политикам осуществлять политические манипуляции, Япония наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая."Настоятельно призываем японскую сторону переосмыслить свою историю, соблюдать принципы и обещания, данные в рамках четырех политических документов, ...перестать вмешиваться в неприятности в Тайваньском проливе, преследуя личные интересы, и все дальше продвигаться по пути ошибок", - говорится в заявлении.Члены парламента Японии, депутаты правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара, которые так же являются главой и генеральным секретарем парламентской группы, занимающейся развитием отношений между Токио и Тайбэем, в понедельник прибыли на Тайвань с трехдневным визитом. Ранее сообщалось, что в ходе визита делегация встретится с высшим руководством острова, в том числе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, премьер-министром острова Су Чжэньчаном, министром иностранных дел Джозефом У. В рамках визита планируется обсудить ряд важных вопросов, а также посетить кладбище бывшего главы тайваньской администрации Ли Дэнхуэя.
https://ria.ru/20220823/tayvan-1811504638.html
https://ria.ru/20220822/tayvan-1811363451.html
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в мире, цай инвэнь, су чжэньчан, китай, тайвань, мид кнр, парламент японии, япония
В мире, Цай Инвэнь, Су Чжэньчан, Китай, Тайвань, МИД КНР, Парламент Японии, Япония
13:52 23.08.2022
 
Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии

МИД Китая осудил визит на Тайвань представителей японского парламента

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай резко осуждает визит на Тайвань члена японского парламента Кэйдзи Фуруи и призывает Японию перестать идти по пути ошибок, говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР, опубликованном во вторник.
"Кэйдзи Фуруя пренебрег строгим представлением Китая и осуществил визит на Тайвань, грубо вмешавшись во внутреннюю политику КНР, нарушив принцип "одного Китая" и дух четырех китайско-японских политических документов. Это посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам. Китай резко осуждает этот злой акт и примет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Отмечается, что от тайваньского вопроса зависит политическая основа отношений между Пекином и Токио, а также базовое доверие между странами.
"На Японии лежит историческая вина за колониальное управление Тайванем, которое продлилось 50 лет, поэтому ей стоит проявлять осторожность в своих действиях", - говорится в документе.
В МИД Китая добавили, что позволяя своим политикам осуществлять политические манипуляции, Япония наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
Губернатор Индианы Эрик Холкомб во время визита на Тайвань. 22 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 17:02
Китай сделал США представление из-за визита губернатора Индианы на Тайвань
"Настоятельно призываем японскую сторону переосмыслить свою историю, соблюдать принципы и обещания, данные в рамках четырех политических документов, ...перестать вмешиваться в неприятности в Тайваньском проливе, преследуя личные интересы, и все дальше продвигаться по пути ошибок", - говорится в заявлении.
Члены парламента Японии, депутаты правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара, которые так же являются главой и генеральным секретарем парламентской группы, занимающейся развитием отношений между Токио и Тайбэем, в понедельник прибыли на Тайвань с трехдневным визитом. Ранее сообщалось, что в ходе визита делегация встретится с высшим руководством острова, в том числе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, премьер-министром острова Су Чжэньчаном, министром иностранных дел Джозефом У. В рамках визита планируется обсудить ряд важных вопросов, а также посетить кладбище бывшего главы тайваньской администрации Ли Дэнхуэя.
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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В миреЦай ИнвэньСу ЧжэньчанКитайТайваньМИД КНРПарламент ЯпонииЯпония
 
 
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