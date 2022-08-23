Китай осудил визит на Тайвань представителей парламента Японии
МИД Китая осудил визит на Тайвань представителей японского парламента
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай резко осуждает визит на Тайвань члена японского парламента Кэйдзи Фуруи и призывает Японию перестать идти по пути ошибок, говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР, опубликованном во вторник.
"Кэйдзи Фуруя пренебрег строгим представлением Китая и осуществил визит на Тайвань, грубо вмешавшись во внутреннюю политику КНР, нарушив принцип "одного Китая" и дух четырех китайско-японских политических документов. Это посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам. Китай резко осуждает этот злой акт и примет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
"На Японии лежит историческая вина за колониальное управление Тайванем, которое продлилось 50 лет, поэтому ей стоит проявлять осторожность в своих действиях", - говорится в документе.
В МИД Китая добавили, что позволяя своим политикам осуществлять политические манипуляции, Япония наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
"Настоятельно призываем японскую сторону переосмыслить свою историю, соблюдать принципы и обещания, данные в рамках четырех политических документов, ...перестать вмешиваться в неприятности в Тайваньском проливе, преследуя личные интересы, и все дальше продвигаться по пути ошибок", - говорится в заявлении.
Члены парламента Японии, депутаты правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара, которые так же являются главой и генеральным секретарем парламентской группы, занимающейся развитием отношений между Токио и Тайбэем, в понедельник прибыли на Тайвань с трехдневным визитом. Ранее сообщалось, что в ходе визита делегация встретится с высшим руководством острова, в том числе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, премьер-министром острова Су Чжэньчаном, министром иностранных дел Джозефом У. В рамках визита планируется обсудить ряд важных вопросов, а также посетить кладбище бывшего главы тайваньской администрации Ли Дэнхуэя.
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