https://ria.ru/20220823/tayvan-1811504638.html

США действиями вокруг Тайваня сеют опасный хаос, заявил посол России

США действиями вокруг Тайваня сеют опасный хаос, заявил посол России - РИА Новости, 23.08.2022

США действиями вокруг Тайваня сеют опасный хаос, заявил посол России

Кризис, связанный с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, оказался долгоиграющим, это провокация и стремление американских деятелей... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:45

2022-08-23T11:45

2022-08-23T11:54

в мире

китай

тайвань

сша

россия

нэнси пелоси

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кризис, связанный с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, оказался долгоиграющим, это провокация и стремление американских деятелей посеять хаос, последствия которого могут быть опасны для всего мира, заявил во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов."Кризис, который был запущен с легкой, а может не с легкой, скорее даже с тяжелой руки американской конгрессвумен госпожи Нэнси Пелоси, оказался, как мы видим, долгоиграющим. Продолжаются поездки на Тайвань американских делегаций. Сейчас там находится губернатор одного из штатов",- сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24"."Что же касается американцев, то это все-таки с их стороны, прежде всего, провокация, стремление вывести Китай из равновесия, вызвать раздражение и тем самым посеять такой, своего рода хаос, который американские стратеги очень любят. Они надеются, что этот хаос будет управляемым, и управлять им будут они", - добавил он.По словам Денисова, последствия действий американских политиков вокруг Тайваня могут быть опасны для всего мира."Это весьма опасно не только для региона, но и в целом для всего мира",- заключил он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811363451.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, россия, нэнси пелоси