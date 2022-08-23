11:45 23.08.2022 (обновлено: 11:54 23.08.2022)
США действиями вокруг Тайваня сеют опасный хаос, заявил посол России
Посол России в Китае: США действиями вокруг Тайваня сеют опасный для всего мира хаос
© AP Photo / Johnson LaiСенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Johnson Lai
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Кризис, связанный с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, оказался долгоиграющим, это провокация и стремление американских деятелей посеять хаос, последствия которого могут быть опасны для всего мира, заявил во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Кризис, который был запущен с легкой, а может не с легкой, скорее даже с тяжелой руки американской конгрессвумен госпожи Нэнси Пелоси, оказался, как мы видим, долгоиграющим. Продолжаются поездки на Тайвань американских делегаций. Сейчас там находится губернатор одного из штатов",- сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".
"Что же касается американцев, то это все-таки с их стороны, прежде всего, провокация, стремление вывести Китай из равновесия, вызвать раздражение и тем самым посеять такой, своего рода хаос, который американские стратеги очень любят. Они надеются, что этот хаос будет управляемым, и управлять им будут они", - добавил он.
По словам Денисова, последствия действий американских политиков вокруг Тайваня могут быть опасны для всего мира.
"Это весьма опасно не только для региона, но и в целом для всего мира",- заключил он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.