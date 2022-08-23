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Задержанный в Малайзии российский танкер могут отпустить сегодня или завтра - РИА Новости, 23.08.2022
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Задержанный в Малайзии российский танкер могут отпустить сегодня или завтра
Задержанный в Малайзии российский танкер могут отпустить сегодня или завтра - РИА Новости, 23.08.2022
Задержанный в Малайзии российский танкер могут отпустить сегодня или завтра
Задержанный за нарушение регламента стоянки в водах Малайзии российский танкер "Приморье" получил снабжение, в ближайшее время вопрос с продолжением судном... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:09
2022-08-23T08:09
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Задержанный за нарушение регламента стоянки в водах Малайзии российский танкер "Приморье" получил снабжение, в ближайшее время вопрос с продолжением судном работы должен быть решен, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Наяда".В понедельник специализированный портал по морским перевозкам "Морской бюллетень" сообщил, что танкер был арестован малайзийским Морским правоохранительным агентством по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения малайзийских властей. Отмечалось, что экипаж "Приморья" состоит из 21 россиянина, это 19 мужчин и две женщины."Двадцатого августа судно следовало из Сингапура в Малайзию и по пути встало на якорь в экономических водах Малайзии в ожидании дальнейшего распоряжения судовладельца. Пограничные власти 21 августа прибыли для проверки стоянки судна на якоре с подозрением, что судно встало на якорь с нарушением правил торгового судоходства. Претензии местных властей возникли в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты", - сообщил собеседник.Он отметил, что сейчас судно задержано, идет разбирательство."Мы надеемся, что сегодня-завтра вопрос будет урегулирован. Если исходить из местного законодательства, нарушение считается незначительным, возможен штраф, также незначительный. Все члены экипажа без ограничений находятся на борту в ожидании получения судном свободной практики. К экипажу претензий (у местных властей - ред.) нет. Снабжение судно получило", - добавил собеседник.
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в мире, малайзия, сингапур, россия
В мире, Малайзия, Сингапур, Россия
08:09 23.08.2022
 
Задержанный в Малайзии российский танкер могут отпустить сегодня или завтра

Задержанный в Малайзии российский танкер "Приморье" могут отпустить сегодня или завтра

© Фото : derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : derdento
Танкер. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Задержанный за нарушение регламента стоянки в водах Малайзии российский танкер "Приморье" получил снабжение, в ближайшее время вопрос с продолжением судном работы должен быть решен, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Наяда".
В понедельник специализированный портал по морским перевозкам "Морской бюллетень" сообщил, что танкер был арестован малайзийским Морским правоохранительным агентством по обвинению в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения малайзийских властей. Отмечалось, что экипаж "Приморья" состоит из 21 россиянина, это 19 мужчин и две женщины.
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"Двадцатого августа судно следовало из Сингапура в Малайзию и по пути встало на якорь в экономических водах Малайзии в ожидании дальнейшего распоряжения судовладельца. Пограничные власти 21 августа прибыли для проверки стоянки судна на якоре с подозрением, что судно встало на якорь с нарушением правил торгового судоходства. Претензии местных властей возникли в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты", - сообщил собеседник.
Он отметил, что сейчас судно задержано, идет разбирательство.
"Мы надеемся, что сегодня-завтра вопрос будет урегулирован. Если исходить из местного законодательства, нарушение считается незначительным, возможен штраф, также незначительный. Все члены экипажа без ограничений находятся на борту в ожидании получения судном свободной практики. К экипажу претензий (у местных властей - ред.) нет. Снабжение судно получило", - добавил собеседник.
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