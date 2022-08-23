https://ria.ru/20220823/svyaz-1811564273.html

Артюхов: проблема с сотовой связью на дорогах Ямала будет решаться

Артюхов: проблема с сотовой связью на дорогах Ямала будет решаться - РИА Новости, 23.08.2022

Артюхов: проблема с сотовой связью на дорогах Ямала будет решаться

Проблема с сотовой связью на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет решаться, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:52

2022-08-23T14:52

2022-08-23T14:52

ямало-ненецкий автономный округ

россия

мобильная связь

операторы

мтс

билайн

мегафон

ростелеком

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Проблема с сотовой связью на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет решаться, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов."Много у нас "медвежьих углов", десятки километров, где связь не ловит совсем. Скоро объявим конкурс на сервисный контракт. Не будем сами городить, полностью доверимся ключевым участникам рынка связи. Все заинтересованы. Надеемся, будет хороший конкурс. Обязательным условием победы является RAN Sharing (совместный доступ к сети нескольких операторов сотовой связи – ред.), когда, кто бы ни победил - МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком, - он обязан будет предоставить доступ другому оператору, есть такие настройки", - приводятся слова губернатора в сообщении его пресс-службы.Артюхов добавил, что надеется решить проблему с помощью этих договорных отношений."Мы еще ищем тонкие места там, где до сих пор они (операторы сотовой связи – ред.) не переходят на единую связь на старой инфраструктуре, мы предоставим льготы тем, кто готов перейти на RAN Sharing", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20220816/yamal-1810026962.html

россия

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Артем Смирнов

россия, мобильная связь, операторы, мтс, билайн, мегафон, ростелеком, дмитрий артюхов