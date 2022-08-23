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Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
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Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров
Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:31
2022-08-23T14:38
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
сирия
сша
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сирии.При этом министр подчеркнул, что США до сих пор не озвучили свою позицию по документу.
https://ria.ru/20220823/lavrov-1811558927.html
иран
сирия
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, сирия, сша
В мире, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Сергей Лавров, Сирия, США
14:31 23.08.2022 (обновлено: 14:38 23.08.2022)
 
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия подтвердила согласие с последней версией договоренности о СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сирии.
При этом министр подчеркнул, что США до сих пор не озвучили свою позицию по документу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:32
Лавров встретится с главой МИД Ирана
 
В миреИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровСирияСША
 
 
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