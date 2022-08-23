https://ria.ru/20220823/svpd-1811558751.html

Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров

Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022

Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров

Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:31

2022-08-23T14:31

2022-08-23T14:38

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

сирия

сша

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сирии.При этом министр подчеркнул, что США до сих пор не озвучили свою позицию по документу.

https://ria.ru/20220823/lavrov-1811558927.html

иран

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, сирия, сша