https://ria.ru/20220823/svpd-1811558751.html
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров
Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:31
2022-08-23T14:31
2022-08-23T14:38
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
сирия
сша
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва подтвердила свое согласие с последней версией договоренности по восстановлению СВПД, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сирии.При этом министр подчеркнул, что США до сих пор не озвучили свою позицию по документу.
https://ria.ru/20220823/lavrov-1811558927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, сирия, сша
В мире, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Сергей Лавров, Сирия, США
14:31 23.08.2022 (обновлено: 14:38 23.08.2022)
Россия согласилась с последней версией договоренности о СВПД, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия подтвердила согласие с последней версией договоренности о СВПД