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В Запорожской области заявили о доказательствах обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/svo-1811462518.html
В Запорожской области заявили о доказательствах обстрелов ЗАЭС Украиной
В Запорожской области заявили о доказательствах обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 23.08.2022
В Запорожской области заявили о доказательствах обстрелов ЗАЭС Украиной
Власти Запорожской области собрали все материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинскими войсками, и готовы незамедлительно направить их в ООН, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:49
2022-08-23T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
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энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области собрали все материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинскими войсками, и готовы незамедлительно направить их в ООН, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы украинские военные, и заключения баллистической экспертизы.Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский накануне сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг ядерного объекта из-за непрекращающихся украинских провокаций.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, россия, энергодар, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН
07:49 23.08.2022 (обновлено: 09:23 23.08.2022)
 
В Запорожской области заявили о доказательствах обстрелов ЗАЭС Украиной

Член совета Запорожья Рогов заявил о готовности передать ООН доказательства обстрелов АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области собрали все материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинскими войсками, и готовы незамедлительно направить их в ООН, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции", — отметил собеседник агентства.

По его словам, власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы украинские военные, и заключения баллистической экспертизы.

"Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции", — заключил Рогов.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский накануне сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг ядерного объекта из-за непрекращающихся украинских провокаций.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСООНСовет Безопасности ООН
 
 
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