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ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий
ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T06:46
2022-08-23T06:46
2022-08-23T06:59
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
украина
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что при атаке на Ясиноватую украинские военные применили снаряды такого же калибра."5.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — подчеркивается в микроблоге ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, ясиноватая, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Украина
06:46 23.08.2022 (обновлено: 06:59 23.08.2022)
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий
Представители ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Ясиноватой снаряды калибром 152 мм