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ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/svo-1811459793.html
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий
ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T06:46
2022-08-23T06:59
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
украина
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что при атаке на Ясиноватую украинские военные применили снаряды такого же калибра."5.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — подчеркивается в микроблоге ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, горловка, ясиноватая, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Украина
06:46 23.08.2022 (обновлено: 06:59 23.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий

Представители ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Ясиноватой снаряды калибром 152 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 5.00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. <...> 5.30: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра. <...> 6.00: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикациях.
Уточняется, что при атаке на Ясиноватую украинские военные применили снаряды такого же калибра.
"5.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — подчеркивается в микроблоге ведомства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяУкраина
 
 
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