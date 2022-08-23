https://ria.ru/20220823/svo-1811459793.html

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий

ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T06:46

2022-08-23T06:46

2022-08-23T06:59

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

украина

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ за час выпустили 16 снарядов по Горловке и пять — по Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что при атаке на Ясиноватую украинские военные применили снаряды такого же калибра."5.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — подчеркивается в микроблоге ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

ясиноватая

украина

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в мире, горловка, ясиноватая, украина