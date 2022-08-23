https://ria.ru/20220823/suek-1811520507.html
СУЭК решил развивать сервисное машиностроение
СУЭК решил развивать сервисное машиностроение - РИА Новости, 23.08.2022
СУЭК решил развивать сервисное машиностроение
Компания СУЭК планирует увеличить производство оборудования и комплектующих на сервисных предприятиях компании, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:33
2022-08-23T12:33
2022-08-23T14:47
дальний восток
экономика
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Компания СУЭК планирует увеличить производство оборудования и комплектующих на сервисных предприятиях компании, сообщает пресс-служба СУЭК.В СУЭК была создана специальная дирекция по сервисному бизнесу, которая будет развивать направление машиностроения на ремонтных заводах в Сибири и на Дальнем Востоке, привлекая партнеров из Китая, Индии, Латинской Америки и России. В настоящее время в СУЭК работают 7 ремонтно-механических заводов и предприятий, на базе которых выпускаются запчасти и комплектующие для конвейеров, экскаваторов, погрузчиков и другой техники. Выпускаемая продукция соответствует международным стандартам и востребована за периметром СУЭК."Я не припомню года, когда продукция одного из наших предприятий – Сиб-Дамеля из Кузбасса, Черногорского РМЗ из Хакасии, Артемовского РМУ из Приморья – не получала бы призовых мест на специализированных выставках горношахтного оборудования", - отметил генеральный директор АО СУЭК Максим Басов, слова которого приводит пресс-служба.Благодаря направленным в сферу машиностроения инвестициям, линейка продукции сервисных предприятий СУЭК постоянно растет. "Не хочет Запад поставлять нам технику – что ж, это проблема, но мы ее решим", - сказал Басов.
https://ria.ru/20220809/suek-1808305346.html
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, экономика, сибирская угольная энергетическая компания
Дальний Восток, Экономика, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Компания СУЭК планирует увеличить производство оборудования и комплектующих на сервисных предприятиях компании, сообщает пресс-служба СУЭК.
В СУЭК
была создана специальная дирекция по сервисному бизнесу, которая будет развивать направление машиностроения на ремонтных заводах в Сибири и на Дальнем Востоке
, привлекая партнеров из Китая
, Индии
, Латинской Америки
и России
. В настоящее время в СУЭК работают 7 ремонтно-механических заводов и предприятий, на базе которых выпускаются запчасти и комплектующие для конвейеров, экскаваторов, погрузчиков и другой техники. Выпускаемая продукция соответствует международным стандартам и востребована за периметром СУЭК.
"Я не припомню года, когда продукция одного из наших предприятий – Сиб-Дамеля из Кузбасса, Черногорского РМЗ из Хакасии, Артемовского РМУ из Приморья – не получала бы призовых мест на специализированных выставках горношахтного оборудования", - отметил генеральный директор АО СУЭК Максим Басов, слова которого приводит пресс-служба.
Благодаря направленным в сферу машиностроения инвестициям, линейка продукции сервисных предприятий СУЭК постоянно растет. "Не хочет Запад поставлять нам технику – что ж, это проблема, но мы ее решим", - сказал Басов.