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СУЭК решил развивать сервисное машиностроение - РИА Новости, 23.08.2022
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СУЭК решил развивать сервисное машиностроение
СУЭК решил развивать сервисное машиностроение - РИА Новости, 23.08.2022
СУЭК решил развивать сервисное машиностроение
Компания СУЭК планирует увеличить производство оборудования и комплектующих на сервисных предприятиях компании, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:33
2022-08-23T14:47
дальний восток
экономика
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Компания СУЭК планирует увеличить производство оборудования и комплектующих на сервисных предприятиях компании, сообщает пресс-служба СУЭК.В СУЭК была создана специальная дирекция по сервисному бизнесу, которая будет развивать направление машиностроения на ремонтных заводах в Сибири и на Дальнем Востоке, привлекая партнеров из Китая, Индии, Латинской Америки и России. В настоящее время в СУЭК работают 7 ремонтно-механических заводов и предприятий, на базе которых выпускаются запчасти и комплектующие для конвейеров, экскаваторов, погрузчиков и другой техники. Выпускаемая продукция соответствует международным стандартам и востребована за периметром СУЭК."Я не припомню года, когда продукция одного из наших предприятий – Сиб-Дамеля из Кузбасса, Черногорского РМЗ из Хакасии, Артемовского РМУ из Приморья – не получала бы призовых мест на специализированных выставках горношахтного оборудования", - отметил генеральный директор АО СУЭК Максим Басов, слова которого приводит пресс-служба.Благодаря направленным в сферу машиностроения инвестициям, линейка продукции сервисных предприятий СУЭК постоянно растет. "Не хочет Запад поставлять нам технику – что ж, это проблема, но мы ее решим", - сказал Басов.
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дальний восток, экономика, сибирская угольная энергетическая компания
Дальний Восток, Экономика, Сибирская угольная энергетическая компания
12:33 23.08.2022 (обновлено: 14:47 23.08.2022)
 

СУЭК решил развивать сервисное машиностроение

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧерногорский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
Черногорский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Черногорский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Компания СУЭК планирует увеличить производство оборудования и комплектующих на сервисных предприятиях компании, сообщает пресс-служба СУЭК.
В СУЭК была создана специальная дирекция по сервисному бизнесу, которая будет развивать направление машиностроения на ремонтных заводах в Сибири и на Дальнем Востоке, привлекая партнеров из Китая, Индии, Латинской Америки и России. В настоящее время в СУЭК работают 7 ремонтно-механических заводов и предприятий, на базе которых выпускаются запчасти и комплектующие для конвейеров, экскаваторов, погрузчиков и другой техники. Выпускаемая продукция соответствует международным стандартам и востребована за периметром СУЭК.
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"Я не припомню года, когда продукция одного из наших предприятий – Сиб-Дамеля из Кузбасса, Черногорского РМЗ из Хакасии, Артемовского РМУ из Приморья – не получала бы призовых мест на специализированных выставках горношахтного оборудования", - отметил генеральный директор АО СУЭК Максим Басов, слова которого приводит пресс-служба.
Благодаря направленным в сферу машиностроения инвестициям, линейка продукции сервисных предприятий СУЭК постоянно растет. "Не хочет Запад поставлять нам технику – что ж, это проблема, но мы ее решим", - сказал Басов.
 
Дальний ВостокЭкономикаСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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