https://ria.ru/20220823/sud-1811541157.html

В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь

В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь - РИА Новости, 23.08.2022

В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Кузбасса, который сажал девятилетнего пасынка на цепь, "чтобы не убежал", сообщает во вторник СУСК по... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:29

2022-08-23T13:29

2022-08-23T13:30

россия

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Кузбасса, который сажал девятилетнего пасынка на цепь, "чтобы не убежал", сообщает во вторник СУСК по региону."По версии следствия, в июле 2021 года осужденный, чтобы 9-летний сын сожительницы самовольно не уходил из дома, несколько раз пристегивал его на цепь, которую он прибил к полу. Через некоторое время мальчик сбежал из дома", - сказано в релизе.Впоследствии полиция нашла ребенка – тот же рассказал, что не хочет жить с родителями. В итоге его поместили в социальное учреждение, а материалы по факту случившегося передали в Следственный комитет."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении", – говорится в релизе.В ходе расследования отчим признал вину и рассказал, как все было. В отношении матери мальчика тоже возбудили уголовное дело – о неисполнении обязанностей по воспитанию.

https://ria.ru/20211008/izbienie-1753679169.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)