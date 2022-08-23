https://ria.ru/20220823/sud-1811541157.html
В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь
В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь - РИА Новости, 23.08.2022
В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь
Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Кузбасса, который сажал девятилетнего пасынка на цепь, "чтобы не убежал", сообщает во вторник СУСК по... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:29
2022-08-23T13:29
2022-08-23T13:30
россия
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Кузбасса, который сажал девятилетнего пасынка на цепь, "чтобы не убежал", сообщает во вторник СУСК по региону."По версии следствия, в июле 2021 года осужденный, чтобы 9-летний сын сожительницы самовольно не уходил из дома, несколько раз пристегивал его на цепь, которую он прибил к полу. Через некоторое время мальчик сбежал из дома", - сказано в релизе.Впоследствии полиция нашла ребенка – тот же рассказал, что не хочет жить с родителями. В итоге его поместили в социальное учреждение, а материалы по факту случившегося передали в Следственный комитет."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении", – говорится в релизе.В ходе расследования отчим признал вину и рассказал, как все было. В отношении матери мальчика тоже возбудили уголовное дело – о неисполнении обязанностей по воспитанию.
https://ria.ru/20211008/izbienie-1753679169.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:29 23.08.2022 (обновлено: 13:30 23.08.2022)
В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему пасынка на цепь
В Кузбассе дали два года колонии мужчине, сажавшему девятилетнего пасынка на цепь
КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости.
Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Кузбасса, который сажал девятилетнего пасынка на цепь, "чтобы не убежал", сообщает
во вторник СУСК по региону.
"По версии следствия, в июле 2021 года осужденный, чтобы 9-летний сын сожительницы самовольно не уходил из дома, несколько раз пристегивал его на цепь, которую он прибил к полу. Через некоторое время мальчик сбежал из дома", - сказано в релизе.
Впоследствии полиция нашла ребенка – тот же рассказал, что не хочет жить с родителями. В итоге его поместили в социальное учреждение, а материалы по факту случившегося передали в Следственный комитет.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении", – говорится в релизе.
В ходе расследования отчим признал вину и рассказал, как все было. В отношении матери мальчика тоже возбудили уголовное дело – о неисполнении обязанностей по воспитанию.