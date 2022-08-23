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В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина - РИА Новости, 23.08.2022
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В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина
В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина - РИА Новости, 23.08.2022
В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина
Полиция в Ингушетии разыскивает мужчину, который проник в дом жителя села Плиево и обстрелял его, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:09
2022-08-23T22:09
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Полиция в Ингушетии разыскивает мужчину, который проник в дом жителя села Плиево и обстрелял его, сообщает региональное МВД.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором показано, как человек в хиджабе подходит к частному дому, а через некоторое время убегает оттуда в противоположном направлении. Как утверждают авторы ролика, в женскую одежду облачен мужчина, и все это происходит в Плиево Назрановского района Ингушетии."Поздно вечером 21 августа неустановленное лицо вошло на территорию частного домовладения, расположенного в селении Плиево. Причинив хозяину дома огнестрельные ранения в область правого плеча, правого бедра и левой голени, неизвестный скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении МВД.Уточняется, что потерпевший попал в реанимацию."Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление", - подчеркивает МВД.
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назрановский район
республика ингушетия
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
22:09 23.08.2022
 
В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина

В Ингушетии МВД разыскивает мужчину в хиджабе, который стрелял в жителя села Плиево

© AFP 2022 / Adek BerryМусульманская женщина
Мусульманская женщина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / Adek Berry
Мусульманская женщина . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Полиция в Ингушетии разыскивает мужчину, который проник в дом жителя села Плиево и обстрелял его, сообщает региональное МВД.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором показано, как человек в хиджабе подходит к частному дому, а через некоторое время убегает оттуда в противоположном направлении. Как утверждают авторы ролика, в женскую одежду облачен мужчина, и все это происходит в Плиево Назрановского района Ингушетии.
"Поздно вечером 21 августа неустановленное лицо вошло на территорию частного домовладения, расположенного в селении Плиево. Причинив хозяину дома огнестрельные ранения в область правого плеча, правого бедра и левой голени, неизвестный скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении МВД.
Уточняется, что потерпевший попал в реанимацию.
"Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление", - подчеркивает МВД.
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ПроисшествияНазрановский районРеспублика ИнгушетияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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