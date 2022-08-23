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В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина

В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина - РИА Новости, 23.08.2022

В Ингушетии переодетый в женщину мужчина пытался застрелить сельчанина

Полиция в Ингушетии разыскивает мужчину, который проник в дом жителя села Плиево и обстрелял его, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:09

2022-08-23T22:09

2022-08-23T22:09

происшествия

назрановский район

республика ингушетия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Полиция в Ингушетии разыскивает мужчину, который проник в дом жителя села Плиево и обстрелял его, сообщает региональное МВД.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором показано, как человек в хиджабе подходит к частному дому, а через некоторое время убегает оттуда в противоположном направлении. Как утверждают авторы ролика, в женскую одежду облачен мужчина, и все это происходит в Плиево Назрановского района Ингушетии."Поздно вечером 21 августа неустановленное лицо вошло на территорию частного домовладения, расположенного в селении Плиево. Причинив хозяину дома огнестрельные ранения в область правого плеча, правого бедра и левой голени, неизвестный скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении МВД.Уточняется, что потерпевший попал в реанимацию."Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление", - подчеркивает МВД.

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назрановский район

республика ингушетия

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происшествия, назрановский район, республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)