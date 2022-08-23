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FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России - РИА Новости, 23.08.2022
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FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России
FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России - РИА Новости, 23.08.2022
FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России
Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T04:35
2022-08-23T06:13
в мире
матеуш моравецкий
александр вучич
россия
венгрия
польша
евросоюз
виктор орбан
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.По ее словам, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал FP эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, "поляки перестали доверять венгерским партнерам".Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС."Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись", — говорится в статье.Коакли назвала среди потенциальных союзников Орбана президента Сербии Александра Вучича и партию "Братья Италии", которые могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220822/polsha-1811313135.html
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в мире, матеуш моравецкий, александр вучич, россия, венгрия, польша, евросоюз, виктор орбан, украина
В мире, Матеуш Моравецкий, Александр Вучич, Россия, Венгрия, Польша, Евросоюз, Виктор Орбан, Украина
04:35 23.08.2022 (обновлено: 06:13 23.08.2022)
 
FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России

FP: премьер Венгрии Орбан поссорился с Моравецким из-за хороших отношений с Путиным

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.
По ее словам, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал FP эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, "поляки перестали доверять венгерским партнерам".

"Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", — отметила Коакли.

Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС.
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"Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись", — говорится в статье.
Коакли назвала среди потенциальных союзников Орбана президента Сербии Александра Вучича и партию "Братья Италии", которые могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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