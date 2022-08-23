https://ria.ru/20220823/ssora-1811457130.html

FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России

FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России - РИА Новости, 23.08.2022

FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России

Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T04:35

2022-08-23T04:35

2022-08-23T06:13

в мире

матеуш моравецкий

александр вучич

россия

венгрия

польша

евросоюз

виктор орбан

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.По ее словам, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал FP эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, "поляки перестали доверять венгерским партнерам".Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС."Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись", — говорится в статье.Коакли назвала среди потенциальных союзников Орбана президента Сербии Александра Вучича и партию "Братья Италии", которые могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220822/polsha-1811313135.html

https://ria.ru/20220801/venrgiya-1806545067.html

россия

венгрия

польша

украина

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в мире, матеуш моравецкий, александр вучич, россия, венгрия, польша, евросоюз, виктор орбан, украина