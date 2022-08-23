04:35 23.08.2022 (обновлено: 06:13 23.08.2022)
FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России
FP: премьер Венгрии Орбан поссорился с Моравецким из-за хороших отношений с Путиным
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.
По ее словам, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал FP эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, "поляки перестали доверять венгерским партнерам".
"Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", — отметила Коакли.
Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС.
Коакли назвала среди потенциальных союзников Орбана президента Сербии Александра Вучича и партию "Братья Италии", которые могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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