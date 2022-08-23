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В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку - РИА Новости, 23.08.2022
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В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку
В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку - РИА Новости, 23.08.2022
В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку
Непредусмотрительные действия США на Украине привели к двум последствиям: Белый дом сблизил Россию и Китай и потерял контроль над Киевом, пишет обозреватель... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:50
2022-08-23T17:16
украина
нато
россия
владимир путин
в мире
сша
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Непредусмотрительные действия США на Украине привели к двум последствиям: Белый дом сблизил Россию и Китай и потерял контроль над Киевом, пишет обозреватель чешского портала iDNES.cz Томаш Прохазка.По мнению автора материала, именно этого и добивался президент России Владимир Путин.Кроме того, Вашингтон активно участвовал в эскалации напряженности на Украине. В результате нарушилось равновесие во внешнеполитической игре, и теперь Запад бессилен перед альянсом Москвы и Пекина.Что касается украинского кризиса, Прохазка уверен, что завершить его можно только путем соглашения, благодаря которому "ни одна из сторон не выйдет побежденной". Однако подпитываемая западными поставками вооружений киевская верхушка придерживается военного решения и считает само слово "компромисс" оскорбительным, заключил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, нато, россия, владимир путин, в мире, сша, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Украина, НАТО, Россия, Владимир Путин, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
16:50 23.08.2022 (обновлено: 17:16 23.08.2022)
 
В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку

iDNES.cz: США умудрились разжечь пожар на Украине, одновременно усилив союз России и Китая

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon RedfernВоеннослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon Redfern
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Непредусмотрительные действия США на Украине привели к двум последствиям: Белый дом сблизил Россию и Китай и потерял контроль над Киевом, пишет обозреватель чешского портала iDNES.cz Томаш Прохазка.
"Политика нынешней администрации Байдена, к сожалению, недальновидна настолько, что за несколько дней ей удалось <…> укрепить стратегическое партнерство между Россией и Китаем", — говорится в статье.
По мнению автора материала, именно этого и добивался президент России Владимир Путин.
Кроме того, Вашингтон активно участвовал в эскалации напряженности на Украине. В результате нарушилось равновесие во внешнеполитической игре, и теперь Запад бессилен перед альянсом Москвы и Пекина.
Что касается украинского кризиса, Прохазка уверен, что завершить его можно только путем соглашения, благодаря которому "ни одна из сторон не выйдет побежденной". Однако подпитываемая западными поставками вооружений киевская верхушка придерживается военного решения и считает само слово "компромисс" оскорбительным, заключил он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:59
Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине
 
УкраинаНАТОРоссияВладимир ПутинВ миреСШАВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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