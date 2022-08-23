https://ria.ru/20220823/ssha-1811623935.html

В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку

В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку - РИА Новости, 23.08.2022

В Чехии рассказали, как США помогли Путину и попали в ловушку

Непредусмотрительные действия США на Украине привели к двум последствиям: Белый дом сблизил Россию и Китай и потерял контроль над Киевом, пишет обозреватель... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:50

2022-08-23T16:50

2022-08-23T17:16

украина

нато

россия

владимир путин

в мире

сша

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Непредусмотрительные действия США на Украине привели к двум последствиям: Белый дом сблизил Россию и Китай и потерял контроль над Киевом, пишет обозреватель чешского портала iDNES.cz Томаш Прохазка.По мнению автора материала, именно этого и добивался президент России Владимир Путин.Кроме того, Вашингтон активно участвовал в эскалации напряженности на Украине. В результате нарушилось равновесие во внешнеполитической игре, и теперь Запад бессилен перед альянсом Москвы и Пекина.Что касается украинского кризиса, Прохазка уверен, что завершить его можно только путем соглашения, благодаря которому "ни одна из сторон не выйдет побежденной". Однако подпитываемая западными поставками вооружений киевская верхушка придерживается военного решения и считает само слово "компромисс" оскорбительным, заключил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808351973.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, нато, россия, владимир путин, в мире, сша, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны